+Europa, Balducci presidente: Pisani coordinatore e portavoce a Pisa

Gli iscritti pisani di +Europa hanno rinnovato le cariche del partito. Luca Pisani è stato eletto coordinatore e portavoce, mentre Agnese Balducci è stata eletta presidente del Gruppo. Le nomine sono state fatte alla presenza del coordinatore regionale Federico Eligi. "A Pisa - ha detto Pisani - siamo stati tra i primi in Italia a costituire una comunità territoriale del partito al momento della sua nascita dal 2018 e in questi 5 anni abbiamo svolto un grande lavoro di consolidamento.+Europa è forza viva, innovativa, sempre al pezzo e senza ambiguità sul tema dei diritti e le libertà civili. Guardiamo con serietà e oggettività ai bisogni del territorio senza tabù o approcci ideologici che caratterizzano la vita di altre forze politiche". Da qui la volontà di costruire un centrosinistra che sappia elaborare una proposta politica convincente e, ha aggiunto Balducci, "l’appello al Pd e fare in modo che l’esperienza della campagna di Pisa, con la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli, non si riduca ad una goccia nel deserto: abbiamo visto che iniziare in anticipo e con metodo di pari dignità di tutte le forze politiche moderate e di centrosinistra, si può mettere in piedi un progetto competitivo e limpido agli occhi dei cittadini". È necessario, conclude Pisani, "pensare a un’tavolo provinciale del centrosinistra in vista delle imminenti sfide amministrative e della possibilità concreta di ritorno al voto in primavera per l’elezione del consiglio provinciale: tornare a schemi passati e ormai falliti di autoreferenzialità significa continuare ad avvantaggiare le forze sovraniste e populiste e +Europa a queste condizioni è disponibile a dialogare e dare un contributo sia a livello comunale che provinciale,altrimenti ci faremo promotori di progetti locali riformisti, progressisti e aperti al civismo".