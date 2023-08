Estorsione e danneggiamento a Pisa: indagato ex senatore

Tra gli indagati del filone d’inchiesta della Procura di Venezia sul radicamento della mafia calabrese nel Veneto Occidentale, spicca il nome di Alberto Filippi, 57 anni (nella foto), ex parlamentare della Lega (espulso dal partito nel 2011) e imprenditore e amministratore delegato della Unichimica Srl di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Filippi è accusato di concorso in estorsione e danneggiamento a seguito di incendio, con l’aggravante mafiosa, per il danneggiamento di bene dell’azienda Toscolapi Srl di Castelfranco per indurre – si apprende – i titolari alla risoluzione di una controversia economica.

Secondo gli inquirenti Filippi sarebbe anche il mandante degli spari contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore del Giornale di Vicenza. L’atto intimidatorio risale all’estate del 2018. Filippi - si apprende – avrebbe affidato l’incarico a Santino Mercurio, 65 anni, calabrese di Capo Rizzuto. Mercurio ha confessato di esserne stato l’esecutore, e ha indicato Filippi come mandante. Le accuse troverebbero riscontro – è emerso – anche in alcune intercettazioni telefoniche. Entrambi, in concorso con altri soggetti non identificati, sono indagati per i reati di minaccia con uso delle armi, "con l’aggravante di aver agevolato l’attività di un sodalizio mafioso, accrescendone la capacità economica e la forza di intimidazione". Secondo la Procura l’atto avrebbe dovuto “punire” il giornalista per una serie di servizi e inchieste sull’azienda dell’imprenditore.