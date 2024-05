Estate: servono 10mila lavoratori. Under 30 e dirigenti specializzati i più richiesti dalle aziende pisane

Con la stagione estiva ormai in partenza, cresce la richiesta di dipendenti da parte delle imprese pisane a maggio. Sono infatti 3.520 i lavoratori ricercati dal sistema imprenditoriale della provincia, un valore in crescita rispetto al 2023 dell’11% (360 nuove assunzioni) e più di un terzo di questi sono giovani under 30. Tra i settori, l’industria registra una diminuzione del -4% su base annua, mentre aumenta la richiesta dei servizi con un saldo complessivo del +19%, trainata dai servizi alle persone e il turismo, le cui assunzioni rispetto al 2023 sono aumentate del 24%. Come nota dolente c’è il calo del 2% delle assunzioni stabili, che si attestano al 20%.

"Nonostante la diminuzione delle costruzioni per la fine dei bonus governativi – spiega il presidente della CamCom Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini – la domanda di lavoro a maggio è positiva grazie alle buone dinamiche di turismo e commercio. Persistono difficoltà nel reperire i profili desiderati, con quasi la metà delle assunzioni programmate che non si concretizzano, aggravate dal calo demografico che riduce la disponibilità di forza lavoro. Per questo continua il nostro impegno a promuovere una formazione nel mondo imprenditoriale fin dalle scuole. Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenere la crescita delle imprese, siamo impegnati con la nostra Fondazione ISI a promuovere la Certificazione delle competenze, riconosciuta dal mondo delle imprese, e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Si tratta di iniziative che facilitano l’incontro tra imprese e scuole e rilasciano certificazioni agli studenti che completano questi percorsi".

In lieve aumento rispetto al maggio 2023 anche la quota di imprese che prevedono di assumere nel mese, salita al 17% del totale. Il 35% del totale delle entrate interessa giovani con meno di 30 anni (+4%). Resta comunque elevata la difficoltà di reperimento dei lavoratori che arriva al 53%, a causa nel 37% dei casi della mancanza di candidati, mentre la preparazione inadeguata riguarda il 13%. Al 64% dei candidati viene richiesta una precedente esperienza, un valore cresciuto del 4% sul 2023. Tra le entrate di personale dipendente le assunzioni stabili si fermano al 20%, registrando un -2% sul 2023, con i contratti a tempo indeterminato al 14% e quelli di apprendistato al 6%. Tra i rapporti a termine, l’80% del totale mensile, prevale il tempo determinato con il 57% mentre la somministrazione diminuisce al 15%. Per quanto riguarda i settori, il sopracitato calo del 4% dell’industria pisana è causato soprattutto dall’esaurimento dei bonus del governo per le costruzioni, che infatti registrano un -9% rispetto a maggio 2023. Valori positivi invece per i servizi, con un saldo complessivo del 19% di nuovi lavoratori su base annua. Cresce del 18% il commercio, ma soprattutto il turismo +24%, presumibilmente per migliori aspettative sulla stagione estiva. Aumentano anche del 3% le assunzioni programmate dai servizi alle imprese ma soprattutto dai servizi alle persone, che crescono del +49%.

Circa le professioni più richieste dalle imprese di Pisa, cresce la domanda di dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici (+110 unità). In termini assoluti, il più elevato numero di assunzioni interessa gli impiegati, professioni commerciali e nei servizi, la cui domanda aumenta di 270 unità soprattutto per le figure delle attività commerciali e dei servizi rispetto a quelle impiegatizie. Chiaroscuro la domanda di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine: i primi che aumentano di 60 unità mentre i secondi diminuiscono di 110.

Mario Ferrari