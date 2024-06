Estate a Vicopisano: tre mesi di eventi

Vicopisano, 24 giugno 2024 - Si entra finalmente nella stagione estiva nel territorio di Vicopisano e con essa comincia anche la stagione degli eventi, tutti gratuiti. Saranno tre mesi di appuntamenti per tutte le età, le attese e i desideri. Tanto Teatro, concerti, numerosi eventi per bambini e bambine, Musicastrada, con Giovanni Truppi, e Monte Pisano Art Festival, diretto da Andrea Gottfried, Rocca’n’Roll festival, Festa di San Jacopo, Miscellanea con Perla Trivellini, spettacoli in piazza, Ugola d’oro, Croce rossa in Festa, Mercatino del Collezionismo a Vicopisano e Lugnano in soffitta, cinema sotto le stelle, competizioni sportive, festa della Futura, piscina aperta tutti i giorni a Uliveto Terme con spiaggetta sull’Arno e molo per escursioni in canoa, visite guidate al Complesso della Rocca del Brunelleschi, cene sotto le stelle, sagre, festa della birra artigianale e dei primi piatti e molto altro ancora! Non c’è sera d’estate, fino al termine di settembre, in cui non sarà piacevole, emozionante e divertente uscire, nel Comune di Vicopisano. “Una sottolineatura - ha affermato il riconfermato sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - per la manifestazione clou di ogni estate, la Festa Medievale, prevista per il 31 agosto e il 1° settembre, due giorni in cui il borgo torna nel suo passato e diventa ancora più bello! E gran parte del ricavato viene investito nel territorio, per opere di solidarietà, per la scuola, per il turismo è tanto altro. Ringrazio il presidente - ha precisato il primo cittadino -, Giampiero Nesti, e il direttivo, e tutte le associazioni che, oltre ad animare il Comune ogni mese, brillano in questo ricco ed eclettico cartellone estivo, l’ufficio cultura, la cui responsabile è Simona Morani, la Consigliera alla Cultura, Elena Pardini, la Vicesindaca con delega al turismo, Fabiola Franchi e tutta la Giunta Comunale perché ognuno e ognuna è attivamente impegnato in qualcosa e ha contribuito a questa continua e bella festa d’estate.” L’ingresso a ogni evento è gratuito, eventuali costi diversi sono indicati sulla locandina, disponibile sui social del Comune e della Biblioteca di Vicopisano e sui siti www.comune.vicopisano.pi.it e www.vicopisanoturismo.it.