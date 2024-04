"Esplosione, pisano fra i dispersi". In azione anche i nostri pompieri

Il nostro territorio coinvolto nella grande tragedia nel bolognese. Uno dei feriti, sono cinque e tutti gravi, è stato trasportato d’urgenza a Cisanello. E uno dei dispersi - secondo quanto ricostruito fino al momento in cui stiamo scrivendo - potrebbe essere di Pontedera. Violenta esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana, uno dei feriti trasportato con l’elicottero del 118 Pegaso al Pronto soccorso pisano dove i medici e gli infermieri in turno lo hanno stabilizzato. L’uomo ha ustioni di secondo e terzo grado nel 40% del corpo ed è in prognosi riservata. In tarda serata, è stato trasferito al Centro ustionati, sempre di Pisa, un’altra eccellenza della sanità toscana, insieme al nostro Ps. La sua situazione è difficile, ma i sanitari hanno fatto e stanno facendo il possibile per lui: decisivi i prossimi giorni.

Ma Pisa si è mobilitata anche grazie ai vigili del fuoco. Al momento sono al lavoro una sessantina di operatori, a cui si sono aggiunte le nostre squadre Usar (Urban search and rescue). Vigili del fuoco ringraziati anche dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. "Tutta la Toscana è vicina all’Emilia Romagna". Le squadre specializzate per la ricerca sotto le macerie dovranno scendere fino a 40 metri sottoterra, su 70 di profondità della centrale, per recuperare i dispersi che risultano per ora tre. Sono già purtroppo quattro i morti. "Con la certificazione Usar abbiamo affrontato due missioni, in Albania e in Turchia dove avevamo il coordinamento di 15 moduli internazionali tra cui la Cina", ci aveva spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, l’ingegnere Nicola Ciannelli, ad aprile 2023, parlandoci del ruolo di Pisa nelle operazioni, in quel caso internazionali. D’altra parte proprio da Pisa è partito Overcome (acronimo di Cross- border cOopertation in Managing Emergency, cooperazione transfrontaliera per la gestione delle ‘emergenze), il progetto europeo cofinanziato dalla Commissione Ue, che coinvolge il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i partner europei per 25 mesi (fino al 2025) per un coordinamento migliore nelle maxi emergenze.

An. Cas.