Esperto in comunicazione. Indetta una selezione

La Società della Salute pisana ha indetto una selezione pubblica – che, specifica l’avvisio, avverrà mediante procedura comparativa di valutazione del curriculum che sarannio inviati, ed eventuale successivo colloquio – per il conferimento di un incarico professionale di esperto in comunicazione istituzionale e sociale e stampa in relazione alle attività che la Sds svolge sul proprio territorio di competenza. Gli interessati potranno presentare domanda per partecipare alla selzione entro le 12 di mercoledì 15 novembre.

La Società della Salute pisana, in relazione all’oggetto dell’incarico, così come descritto nell’avviso pubblico che è stato pubblicato, precisa al riaguardo che l’incarico in questione è da intendersi anche riferito ad "altre attività d’informazione e comunicazione, anche tramite social network", con l’obiettivo – spiega la Sds – di ottenre una stabile e continua divulgazione dell’attività amministrativa e delle iniziative dell’ente sul territorio.