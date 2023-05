"Ero sua alunna Farò un master in suo ricordo"

Patrizia Contarino indossa una maglietta bianca con la scritta nera "infermiera". Ne fa un orgoglio nel giorno in cui si commemora la dottoressa Barbara Capovani. Lei è lì per salutarla e per portare la sua testimonianza. "Ho lavorato per otto mesi in una Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ndr). Ora a maggiore ragione voglio frequentare un master sulla salute mentale, lo devo a Barbara".

"Sono stata una sua alunna – aggiunge – glielo devo. Il mio obiettivo sarà lavorare nel suo vecchio reparto".

Il pensiero sulla donna e sul medico. "Era una persona amabile, buona, lei aveva lavorato al centro per le dipendenze, poi aveva vinto il posto all’Spdc, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, era il sogno della sua vita. Aveva introdotto la Pet therapy nel reparto, adorava lei stessa gli animali. E anche questo progetto mostra quanto fosse disponibile e aperta verso gli altri".

Poi, quei momenti terribili di venerdì 21 aprile quando è avvenuta l’aggressione. "Ci penso da allora. La mia unica speranza è che, almeno, non abbia avuto paura. E non si sia accorta di nulla".

Sulla deriva antimedica e antiscientifica commenta: "In ospedale abbiamo vissuto momenti difficili durante il periodo del Covid, con episodi anche di una persecuzione personale". "Tutti coloro che lavoravano in ospedale e in ambito sanitario hanno subito attacchi dai no vax".

