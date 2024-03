"Eravamo anche noi in corteo. Prosegue la raccolta firme online"

Sono tornati in piazza a un mese dalla manifestazione in cui partì la carica della polizia con i manganelli. "C’eravamo anche noi", dicono. Rappresentanti di Potere al Popolo!, Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti, Partito della Rifondazione Comunista, Bds Pisa, Circolo Agorà, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Unione Sindacale di Base - Federazione di Pisa, Coordinamento per il boicottaggio di Israele - Pisa - GAS Calci sono stati ieri mattina in piazza XX Settembre, davanti al Comune di Pisa, per rinnovare la solidarietà ai manifestanti pro Palestina del 23 febbraio e per chiedere: "Fuori l’Italia dalla guerra. No alla missione Aspides". "Quel giorno il corteo è stato fermato perché era pro Palestina, così come accade nel resto d’Italia. Per questo sta continuando la petizione online per chiedere il codice identificativo per gli agenti e le dimissioni del questore". "Inviando una flotta militare nel Mar Rossonel quadro della missione Aspides, l’Italia si trova coinvolta nella guerra in medio oriente e diviene complice del genocidio in Palestina".