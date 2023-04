"Era quasi sempre in casa Viveva con poche risorse"

Come passava le sue giornate Gianluca Paul Seung, il 35enne che pochi giorni fa ha aggredito a sprangate la psichiatra Barbara Capovani causandone la morte? In base alle ricostruzioni di questi giorni, sentendo i vicini e le persone che in modo diretto o indiretto conoscono il ragazzo e la sua famiglia, quella di Seung si presenta come un’esistenza solitaria. Nato da madre italiana e padre cinese che ha piantato in asso la famiglia per trasferirsi negli Usa, Gianluca ha un fratello più giovane di due anni. Ma viveva da solo, in una casa che risulta intestata proprio a lui.

Un tetto garantito sopra la testa, dunque. Un rifugio in cui Seung passava la maggior parte delle sue giornate. Anche quando usciva, i contatti con il mondo non erano particolarmente significativi: tanti vicini parlano di un ragazzo che si aggirava per le strade della frazione di Torre del Lago con la musica a palla sparata nelle orecchie dalle cuffie. Solitario, solo, o forse tutte e due, il filo diretto con il mondo esterno passava (anche) dal suo profilo Facebook, che Seung usava per mettere in guardia il mondo da presunte minacce incombenti, ricostruendo reti criminali immaginarie che comprendevano la mafia, la massoneria e le élite dirigenti dell’Occidente in combutta con personaggi locali di minor spessore per portare avanti complotti di vario tipo, legati al traffico di organi o al controllo delle menti.

Vivendo in casa propria e non avendo particolari esigenze, a Seung non serivano chissà quali disponibilità per tirare avanti. A quanto risulta, campava avendo a disposizione qualche risorsa di famiglia. Ma non lavorava. Forse i soldi gli bastavano, forse no: fatto sta che tre anni fa, nel 2020, aveva provato a far domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza, senza che la sua domanda venisse accolta.

Ogni tanto, dopo l’ennesima denuncia affidata a Facebook, la sua routine casalinga veniva squarciata dall’azione. Qualche mese fa era stato fermato alla stazione di Livorno, e prima ancora aveva ferito al volto uno psichiatra dell’ospedale Versilia, molestato sessualmente una minorenne, aggredito con lo sprat al peperoncino una guardia giurata del Tribunale di Lucca e distrutto i vetri dell’auto della madre in uno scatto d’ira.

La conferma ufficiale del fatto che fosse stato proprio lui ad aggredire a Pisa la dottoressa Capovani è arrivata dai sistemi di videosorveglianza di Viareggio e Torre del Lago. Se gli indizi che lo stesso Seung si è lasciato dietro hanno aperto la pista, le immagini scrutate pazientemente dalla polizia hanno permesso di far quadrare il cerchio: i movimenti di Seung sono stati monitorati da Torre del Lago alla stazione di Viareggio, dove ha preso il treno per Pisa. I video, uniti a quelli già raccolti dalle forze dell’ordine pisane nelle ore immediatamente successive all’incidente, hanno consentito alla polizia di stringere la maglie della rete attorno al 35enne. Che ha provato a difendersi, ma senza riuscirci.

RedViar