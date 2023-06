Er Gioo der Ponte", 33^ edizione premia i vincitori a Pisa"

Rinnovato l’appuntamento con l’edizione numero 33 del concorso in vernacolo "Er gioo der ponte", organizzato dall’associazione Amici del Gioco del Ponte con l patrocinio del comune di Pisa e l’ausilio del Crocchio Goliardi Spensierati, con la collaborazione del periodico "Er Tramme" e dell’Automobile Club di Pisa. Nella prestigiosa cornice della Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, si è svolta la premiazione nella giornata di giovedì 22 giugno. Il Celatino d’oro, conferito al vincitore del concorso è andato a Valter Cassola, mentre il Celatino d’argento se lo è aggiudicato Miriano Vannozzi, così come il bronzo è andato a Stefano Bianchi. Tre i premi speciali assegnati dalla giuria. Il riconoscimento alla memoria di Ferruccio Giovannini è andato a Fulvio sodi, mentre Sabrina Valentini si è aggiudicata il premio Alessandro Bellincioni. Infine il riconoscimento alla memoria di Umberto Moschini è stato assegnato a Maurizio Bernacchi. Soddisfatto il presidente del premio Stefano Gianfaldoni così come il presidente della giuria Lorenzo Gremigni: "C’è stata una grande partecipazione con una sala delle Baleari gremiga. Inoltre siamo felici che abbiano stupito le nuove leve Cassola, Valentini e Bernacchi - dichiarano Gremigni e Gianfaldoni -. Per la prima volta si sono presentati al concorso e hanno vinto dei premi, lasciando ben sperare per il futuro". A conclusione della cerimonia i giovani attori della classe quinta della scuola primaria Oberdan di Pisa, diretti dalla Maestra Alessandra Nuti hanno interpretato alcune poesie sui temi del Giugno Pisano.

M.B.