Equitazione, agricoltura e turismo

Festa di inaugurazione oggi alle 13.30 per il Country club Boccadarno, il centro ippico di via Scoglio della Meloria, a Marina di Pisa, che rivive grazie all’investimento dell’imprenditore Massimo Rutinelli, insieme ai soci Andrea Taccola, Asia Paroli e Giorgio Tagliagambe. La giornata di oggi sarà impreziosita anche dalla presenza di due ospiti d’eccezione come Davide Lazzeri e il campione del mondo di mounted games, Colin Verdelhan: entrambi terranno uno stage di pony games. Nel corso della giornata ci saranno anche esibizioni di butteri maremmani. Per Marina sarà davvero una giornata di festa, perché si riappropria finalmente di un pezzo della sua storia. Realizzato con un investimento di circa un milione di euro, il Country Club sarà un luogo dove troverà spazio l’equitazione, ma anche l’agricoltura perché l’intera area si sviluppa su terreni di 55 ettari, 30 dei quali destinati a seminativo e tra un anno saranno impiegati per la coltivazione del grano che alimenterà produzione a km zero del pastificio "Pasta dei miracoli" anch’esso di proprietà di Rutinelli.

"La nostra mission - assicura Rutinelli, imprenditore nel settore del food e della ristorazione e presidente di Confcommercio centro storico - sarà quella di organizzare eventi e concorsi nei fine settimana, attirando persone e appassionati da tutta Italia e anche da fuori. Disponiamo di 160 box, ampliabili di altri 60, potendo accogliere ogni volta 250 cavalli e mille persone che verranno a Pisa e sul litorale. D’estate faremo i campi solari, la nostra volontà è quella di creare collaborazioni con le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari. Nessuna concorrenza invece con le scuole di equitazione della zona, che avranno la possibilità di utilizzare la nostra bacheca per promuovere i loro corsi".

Turismo, accoglienza, socialità: parole d’ordine che caratterizzano da sempre l’attività dell’imprenditore: "Confcommercio è l’associazione di riferimento e ci sta seguendo passo dopo passo e ci permetterà di sviluppare adeguatamente questa struttura, che al suo interno conterrà anche un ristorante. Sarà un luogo aperto tutti i giorni, adatto alle famiglie e con i nostri pony a disposizione dei più piccoli. Vogliamo essere un pezzo dell’offerta del nostro splendido litorale rappresentando un valore aggiunto per tutta la città".

Gab. Mas.