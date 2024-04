Entro l’anno 70 assunzioni. TD Group, cerca giovani: "Ci espanderemo ancora"

Dopo un 2023 che ha segnato oltre 18 milioni di euro di fatturato, una crescita del 33%, un Margine Operativo Lordo di oltre 2 milioni (+75% su 2022) e 67 nuove assunzioni con un’età media di 32 anni, il TD Group Italia, realtà pisana di tecnologia dell’informazione non intende fermare la sua crescita. Gli obiettivi per il 2024 dell’azienda, impegnata da oltre 40 anni per favorire la transizione digitale, sono infatti il raggiungimento di 25 milioni di euro di fatturato e, non da poco, l’assunzione di 70 nuovi dipendenti. Sviluppatori software, tecnici per cyber security e data scientists sono le principali figure professionali richieste e come punto a loro favore c’è l’essere giovani e soprattutto del territorio pisano. "Contiamo molto sui giovani - spiega l’azienda - è infatti una politica del nostro Gruppo l’idea di puntare il più possibile sui nuovi talenti del territorio da formare anche internamente all’azienda. La vision del nostro Gruppo, nato a Pisa, è proprio di investire nell’area pisana".

Il profilo ideale è quello di una persona che ha già un’infarinatura del mondo informatico ma il Gruppo è attivo e ricerca anche possibili inserimenti dal mondo dei diplomati, che si integreranno nell’azienda con percorsi di formazione poi interni a TD Group. "Già l’anno scorso - sottolinea l’azienda - durante l’Internet Festival di Pisa abbiamo partecipato con un contest dedicato ai diplomati e abbiamo seguito alcune figure che si sono avvicinate al nostro mondo e una di queste è stata anche assunta. Non è necessario un master o una specializzazione puntuale perché c’è una grande crescita formativa all’interno del gruppo".

Un impegno e una determinazione che sono stati ribaditi anche da Valterio Castelli, presidente di TD Group Italia che ha definito gli obiettivi del 2024 "ambiziosi, ma realizzabili" soprattutto l’idea di "aumentare il nostro fatturato fino a superare 25 milioni di euro. Oltre a concentrarci sul potenziamento delle nostre operazioni commerciali - continua - il 2024 ci vedrà partecipare attivamente a una serie di eventi strategici, progettati per aumentare ulteriormente la nostra brand awareness. Queste iniziative ci offriranno l’opportunità di consolidare la nostra presenza sul mercato e di accrescere la visibilità del nostro marchio, contribuendo così alla nostra crescita e al raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali". L’azienda pisana, infatti, sarà protagonista nei prossimi mesi all’interno di numerosi palcoscenici di primo livello come l’Open Innovation, il GDG DevFest e l’Internet Festival.

x