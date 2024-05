EngliShow delle scuole. Nicolò Pisano

Circa 500 studenti dell’istituto comprensivo Nicolò Pisano, che raccoglie le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Calambrone, San Piero e Marina di Pisa, hanno animato per due giorni (mercoledì e venerdì scorsi) l’EngliShow svoltosi come da tradizione nel giardino della scuola primaria "Viviani" di Marina di Pisa. "All’iniziativa hanno partecipato - ha spiegato la vicepreside, Sonia Pistelli - tutti gli alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia esibendosi nelle varie performances musicali in inglese. La manifestazione ha lo scopo di incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese attraverso la musica, il mimo e le strategie teatrali". Nel corso degli anni la manifestazione, tuttavia, ha aggiunto Pistelli, "è stata arricchita anche da concorsi che hanno premiato i migliori disegni e la realizzazione del logo in quello che si presenta ormai come un vero e proprio talent show in cui le esibizioni vengono valutate da una giuria composta da una selezione di alunni del primo anno della scuola secondaria di Marina di Pisa e di San Piero a Grado, accompagnati dalle insegnanti di lingua inglese". L’EngliShow è solo una delle iniziative, extra didattiche, che l’istituto comprensivo realizza nel corso dell’anno scolastico, ma sono già allo studio una serie di laboratori per aderire al piano estate per il quale il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha stanziato 400 milioni di euro (80 in più rispetto al biennio precedente) per finanziare una serie di attività laboratoriali e corsi estivi extracurriculari. "Abbiamo alcune proposte per concorrere ai finanziamenti statali - ha concluso Pistelli - con l’obiettivo di assicurare l’apertura dei locali scolastici almeno fino a metà luglio. Nei prossimi giorni presenteremo ai genitori dei nostri alunni il programma dettagliato".

Gab. Mas.