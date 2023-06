Emergenze e maxi piano Quindici gli interventi Ma la notte fila via liscia

Un piano della centrale operativa del 118 e uno dell’ospedale di Cisanello, in particolare del Dea, dipartimento di emergenza e accettazione, quello interessato per primo. Ma la notte, per fortuna, è scivolata via liscia dal punto di vista dell’emergenza sanitaria. Si è conclusa con una decina di persone soccorse per abuso di alcol e circa 5 per disagi vari dovuti alla presenza di migliaia di persone. Pisa erperò a organizzata per gestire eventi più impegnativi che, fortunatamente, non si sono verificati.

L’Asl Nord Ovest. Un piano attivato quando ci sono concerti, manifestazioni sportive o di altro genere (come in questo caso), gare automobilistiche. Per l’occasione le chiamte e i conseguenti interventi provenienti dal centro città, venerdì sera, sono stati gertiti direttamente dal centro di coordinamento distaccato a Pisa nella sala della Protezione civile. Il centro di coordinamento dalle 19 con un medico 118 che si sarebbe trasformato in direttore dei soccorsi sanitari (dds) se l’emergenza fosse stata maxi, un operatore tecnico, tre operatori radio, un operatore dei vigili del fuoco. Tutto in collegamento con la sala operativa della questura.

Le risorse: due ambulanze con medico a bordo, quattro con l’infermiere, 14 blsd con il defibrillatore, un furgone maxi emergenze. Ma una squadra sanitaria ha seguito tutto sul gommone per potersi muove via fiume più velocemente se le strade fossero state intasate e alcuni luoghi irraggiungibili.

Tutto pronto anche per montare un Posto medico avanzato Papa se l’evento fosse stato di massa. Per quell’evenienza la centrale operativa di Pisa e Livorno (responsabile il dottor Dario Bitonti) avrebbe inviato altro personale.

Ma una volta soccorsi sul luogo, le persone (poche per questa edizione 2023) sarebbero arrivate anche al policlinico.

Allestito nella parte esterna, zona pre-triage, un punto accoglienza con cinque infermieri, un medico e un operatore socio sanitario per eseguire una prima valutazione e le successive cure senza influire e pesare sul resto del pronto soccorso con personale aggiuntivo rispetto agli altri giorni. E gestire non solo abusi di alcol ma anche risse e altri eventi che non ci sono stati. Presente per tutto il turno la caposala e i dottori Cinotti e Leoli responsabili di Ps e Obi (osservazione breve). Con loro, i medici, dottor Bardini e dottor Micheli.

Considerando il grande afflusso (anche di stranieri) e il confronto con gli anni passati, questo è stato un anno tranquillo dal punto di vista delle emergenze sanitarie. Anche gli incidenti stradali nelle ore dela Luminara sono stati ridotti.

Antonia Casini