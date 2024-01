Emergenza freddo. L’ex Asl per accogliere altre quindici persone

di Francesca Bianchi

Emergenza freddo in arrivo. Le temperature sono in drastico calo. Il popolo della strada ha bisogno di aiuto. Sono, infatti, circa 150 gli homeless mediamente presenti in città e nelle zone limitrofe, dalla stazione ferroviaria ai portici del centro fino ai quartieri periferici. Un mondo sommerso di cui faceva parte anche Kruno, il senza fissa dimora trovato privo di vita ai Bagni di Nerone poche settimane fa. Una morte silenziosa che ha lasciato sgomenti chi lo conosceva e lo vedeva ogni giorno in strada: l’ultimo saluto a Kruno è stata una fiaccolata, organizzata "per non rimanere indifferenti". Oggi, con il freddo polare, il Comune di Pisa e la Società della Salute della Zona Pisana hanno, quindi, deciso di aprire una struttura d’emergenza per accogliere ulteriori 15 persone, rispetto alle 40 che alloggiano in questo momento nell’asilo notturno di via Conte Fazio (è stata raggiunta la capienza massima). La struttura prescelta è l’ex distretto Asl di via Cilea, al Cep, a due passi dalla Cittadella della Solidarietà della Caritas. Il centro di accoglienza rimarrà in funzione oggi e domani dalle 22 in poi (ulteriori aperture verranno, poi, programmate in base all’andamento delle temperature): le persone potranno accedere direttamente presentandosi ai cancelli della struttura o arrivare tramite due navette che partiranno alle 21.30 e alle 22.30 dalla zona dell’ex Cpt. La sorveglianza notturna ed il trasporto tramite navetta saranno affidate alle realtà del sistema di protezione civile: Cisom– Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza e Misericordia. Gli operatori del Progetto Homeless e dell’Unità di strada si occuperanno, invece, dell’organizzazione logistica degli spazi, del trasporto dei materiali necessari e garantiranno la presenza nelle prime ore dell’accoglienza per entrambe le giornate. Un ulteriore importante impegno della squadra del Progetto Homeless – questi i numeri: 19 operatori (educatori, assistenti sociali…) e una trentina di volontari che durante l’anno mettono a disposizione il proprio tempo - è la raccolta di coperte da destinare alle persone senza dimora che vivono in strada. Da quando il progetto Homeless ha diffuso l’appello via social, ne sono già state raccolte un centinaio ma ne servono ancora molte perché la distribuzione ai senza fissa dimora della città avviene ogni sera. Per chi avesse quindi la possibilità di contribuire alla raccolta, c’è bisogno di coperte singole o matrimoniali, piumini e sacchi a pelo invernali. Possono essere portate alla sede del progetto Homeless in via Conte Fazio 40, a Porta a Mare, il giovedì dalle 14 alle 17 e tutte le sere a partire dalle 19.

“Binario Zero” è uno spazio polivalente aperto a persone senza dimora nella stazione di Pisa-S.Rossore, via Mino Rosi vicino a piazza del Duomo. Nel 2023 sono stati erogati 804 gettoni per le docce e 134 per lavatrici. Il numero di persone accolte: 90 (57 stranieri e 33 italiani - 73 uomini, 16 donne e 1 persona transessuale).