Emergenza droghe: “Mix di alcolici e sostanze per i più giovani”

Pisa, 1 aprile 2023 – Boom di droghe tra le studentesse e di mix alcolici tra i più giovani. " Ragazzi siamo qui per il vostro futuro" è l’iniziativa organizzata dal Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa nelle superiori. Giovedì è stata la volta dell’istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Fascetti di Pisa. L’evento contro la droga e l’abuso di alcol tra i giovani e i giovanissimi è stato promosso in collaborazione con il questore di Pisa, Gaetano Bonaccorso, ed ha avuto il sostegno del dirigente scolastico professor Federico Betti e di tutto il corpo docente. Relatori il vicequestore Virgilio Russo, dirigente del reparto prevenzione crimine di Pisa e il vicequestore Luigi Fezza, dirigente del Commissariato di Pontedera.

"Il confronto con gli studenti – ha detto il presidente del Coordinamento dei Comitati cittadini, Niko Pasculli, è nato dalla criticità della situazione a Pisa, come in altre città italiane, derivante dall’assunzione di sostanze psicoattive legali e illegali tra gli adolescenti (15 e 19 anni), ma anche tra i ragazzi più giovani. Secondo i dati di uno studio curato dal laboratorio di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di Fisiologia clinica del CNR di Pisa, risultano queste abitudini giovanili riferite all’ultimo anno: uso di droghe 19,2%, consumo di alcol 60,2%, abuso di alcol 22%, fumo 23,9%, con un preoccupante aumento della percentuale delle studentesse. Fattore di rischio anche la pratica del “Binge Drinking”, ossia l’assunzione associata di almeno cinque diverse bevande alcoliche al di fuori dei pasti e nell’arco di due o tre ore, e del bullismo". I comitati cittadini, allarmati per l’espansione della malamovida, hanno incentrato la loro attenzione anche sulla salute dei giovani e dei giovanissimi.

Russo e Fezza hanno rappresentato il fenomeno della diffusione di alcol e droga, che va incontro al tentativo diffuso di superamento di difficoltà personali e sociali, ma in realtà si trasforma progressivamente in una devianza che condiziona la vita a tutto tondo. E’ stato messo in evidenza che anche le droghe leggere sono un danno perché, per effetto di tagli con altre sostanze, portano ad una crescita della sudditanza verso droghe più pesanti.

Inoltre, si è parlato del colossale mercato economico e di sfruttamento che sta dietro a questa attività, con metodi spesso implacabili per coloro che vi partecipano, dalla coltivazione delle sostanze, alla distribuzione e all’impiego. Sono state affrontate inoltre nuove pratiche, in aumento, come il cyberbullismo. I due dirigenti della Polizia di Stato hanno infine illustrato nei dettagli le conseguenze, in termini amministrativi e penali.