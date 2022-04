Caso Scieri, via al processo dopo 23 anni. In lista oltre cento testimoni

Articolo : Caso Scieri, al via il processo per omicidio. 23 anni dopo

Pisa, 4 aprile 2022 - Oltre 100 i testi in programma per la parte civile. E' cominciato il processo in Corte d'assise per la morte di Emanuele Scieri, l'allievo parà trovato morto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. L'udienza è stata tecnica. Oltre alla decisione di tenere l'Avvocatura dello Stato, dentro il procedimento a nome del Ministero della Difesa, come responsabile civile, è stata fatta la calendarizzazione delle prossime udienze (la prima vera il 7 maggio 2022) ed è stata presentata anche una prima lista dei testimoni. Saranno ascoltati entrambi gli imputati (Alessandro Panella e Luigi Zabara) e la famiglia Scieri con il fratello Francesco e la madre Isabella Guarino. Solo Zabara era presente in aula e, a margine della seduta, ha dichiarato: "Posso solo dire che in questi anni nessuno tra i media ha coltivato il dubbio che io possa essere innocente e invece fino a prova contraria lo sono".

I legali della famiglia Scieri, gli avvocati Ivan Albo e Alessandra Furnari, hanno poi spiegato di aver impugnato, ai fini civilistici, l'assoluzione di Andrea Antico, il terzo ex caporale individuato dalla procura di Pisa come responsabile del decesso di Lele, la sua posizione era stata definita davanti al gup mesi fa. E di aver consegnato le loro osservazioni proprio al procuratore capo Alessandro Crini e al sostituto Sisto Restuccia che hanno riaperto il caso dopo la commissione parlamentare d'inchiesta. "Riteniamo che la Corte d'assise sia la sede naturale per accertare la verità dei fatti".