Emanuele Marciano eletto presidente della Società italiana di Endoscopia chirurgica

Pisa, 11 ottobre 2023 – Nel corso del quarto “Update on Digestive diseases Interactive Course – Hands On”, nell’ambito del diciottesimo congresso nazionale dell’Isse - Italian society for surgical endoscopy, che si è tenuto a Verona dal 6 al 7 ottobre, il dottor Emanuele Marciano, direttore dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva dell’Aoup, è stato eletto presidente dell’Isse per il biennio 2024-2025.

Il congresso, in cui il dottor Marciano ha tenuto una relazione sul trattamento endoscopico delle complicanze biliari nel trapianto di fegato, ha riunito, oltre all’Isse, la Sipad-Società italiana di patologie dell’apparato digerente, la Società triveneta di chirurgia, con il forte appoggio dell’Egeus-European group for endoscopic ultrasonography e l’Ess-European society of surgery, nell’intento comune di porre le basi per una sempre maggiore integrazione, multidisciplinarietà e personalizzazione delle cure.

Oggi infatti le varie patologie digestive richiedono sempre di più un approccio integrato tra il mondo chirurgico, gastro-enterologico ed endoscopico, con tecniche sempre più innovative che stanno trasformando l’endoscopia digestiva da metodica puramente diagnostica a diagnostica avanzata ed interventistica, di pari passo con la chirurgia che diventa sempre più mini-invasiva. L’appuntamento di Verona è stata dunque l’occasione per offrire ai discenti, medici e infermieri, la possibilità di cimentarsi “hands on” con le più recenti e innovative tecnologie endoscopiche con alcuni tra i maggiori esperti nazionali delle varie tecniche.