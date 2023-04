"Eliminati i presidi di polizia"

"Non ci sono parole per descrivere il dolore e lo sconcerto di fronte alla brutale aggressione a Barbara Capovani, un bravissimo medico psichiatra, dirigente del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), mentre era all’interno del Santa Chiara"k, le parole del sindaco Michele Conti. "Spero che le forze dell’ordine riescano al più presto ad assicurare alla giustizia il responsabile. Esprimo a nome di tutta la città il dolore e la forte vicinanza alla famiglia, ad amici e colleghi di barbara, invitando tutta la nostra comunità a un momento di silenzio e raccoglimento". A Cisanello, durante il presidio, anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Un episodio inaudito – ha detto – Conosco Barbara Capovani personalmente. Sono qui per stare vicino alla famiglia".

"Aver eliminato i presidi della polizia di Stato dai pronto soccorso ha reso gli ospedali sicuramente luoghi meno sicuri e l’affidamento dei controlli alla polizia privata ha messo in difficoltà questi corpi di guardie giurarte impiegate più per attività di portierato che per ordine e sicurezza", afferma Giovanni Bellini, responsabile politiche per la sicurezza - direzione comunale Azione Pisa. Elena Meini (Lega) commenta: "Le istituzioni agiscano in fretta per scongiurare il ripetersi di questi drammatici eventi. Un tavolo operativo sul tema". "E’ necessario che medici e personale siano maggiormente tutelati", le parole di Sabatino e Ferrante (Pd).