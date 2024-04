Educazione equestre al Parco di San Rossore

Senza smartphone e senza Playstation: per una giornata in sintonia con la natura, per vivere esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente. Pampa, Calimero, Salsiccia e Tornado sono i pony che hanno incontrato tutte le classi della scuola primaria Viviani di Marina di Pisa, venerdì 5 aprile nel Parco di San Rossore presso la scuderia didattica "Gaia Fattoria". L’evento fa parte del progetto "Horse Green Experience Tour 2024" promosso da Final Furlong, Camera di Commercio Area Nord Ovest, "Terre di Pisa" e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente, dell’Agricoltura, del Turismo, Regione Toscana e Comune di Pisa. Coinvolgerà altre quattro regioni italiane con l’obiettivo di conoscere le imprese del territorio attive o interessate allo sviluppo della filiera del cavallo, in un’ottica di sviluppo turistico. Le cinque classi si sono alternate nelle attività, dedicate alla conoscenza dell’ambiente e alla cura degli animali della fattoria. "Siamo stati invitati perché, due anni fa avevamo già collaborato con il Parco dando il nome a una lupa, entrata nel territorio di San Rossore" spiega Giulia di classe quinta. Prosegue Sofia: "La nostra classe voleva chiamarla Luna, un’altra aveva scelto Selvaggia. Alla fine è stato deciso di chiamarla Luna Selvaggia". "Per una volta siamo stati silenziosi - dice Simone - e siamo riusciti a vedere conigli selvatici. Conclude Amrit: "E’ importante conoscere l’ambiente che ci circonda perché solo così lo ameremo. E amandolo lo possiamo rispettare".