“Non mancherà il sostegno all’informazione cartacea”

Alberto Barachini (foto Enrico Mattia Del Punta)

Pisa, 4 marzo 2023 – "Il nostro sostegno all'informazione cartacea non verrà meno in un momento complicato come questo perché il digitale non sostituirà mai la carta, tuttavia supporteremo anche l'informazione digitale strutturata e regolata affinché siano tutelati proprio i professionisti che ci lavorano". Lo ha detto il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, intervenendo oggi a Pisa al convegno 'Giornalismo pubblico e stato dell'informazione in Italia' a conclusione del corso di specializzazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana.

"Il giornalista - ha aggiunto Barachini che ha un passato da professionista del settore - e lo dico perché ancora mi sento tale è pubblico per definizione perché mette il suo lavoro a disposizione della comunità. Per questo penso che il ruolo dell'informazione sia decisivo e debba essere sostenuto”.