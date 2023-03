Edilizia dal boom allo stop "Blocco cessione crediti Record di cassa integrazione"

Dalla ripresa al gelo e alla richiesta di cassa integrazione. E’ il risultato - lo spiegano i sindacati - del blocco della cessione dei crediti. Nando Paragliola, responsabile locale della Filca 300 iscritti sul territorio), il sindacato degli edili federato alla Cisl, fa il punto.

Partiamo dai dati.

"Nelle prime settimane di marzo un gran numero di ditte edili ha fatto ricorso, per i loro dipendenti, agli ammortizzatori sociali. Si tratta di aziende fino ad oggi sane, ma che con il blocco della cessione del credito si trovano adesso in gravi difficoltà, tanto da dover ridurre drasticamente la loro forza lavoro".

Eppure il settore, negli ultimi anni, aveva conosciuto una rapida ripresa, grazie anche ai bonus.

"Nella sola provincia di Pisa gli addetti erano saliti da 3500 del 2020 ai 5000 del 2022: 1500 in più in due anni. Ad inizio 2023 erano 1100 le imprese edili pisane iscritte alla Cassa edile".

Ma sono ora a rischio.

"Sì, questo patrimonio rischia di dissolversi".

Perché?

"Già a fine 2022 ed inizio del 2022 molti lavoratori nelle nostre sedi lamentavano il ritardo nel pagamento degli stipendi, dovuto alla mancanza di liquidità nelle imprese. Alcuni sono arrivati a dimettersi per cercare una nuova impresa edile che garantisse loro paga certa alla fine di ogni mese".

Per il 110% già ad agosto ci aveva spiegato che alcuni pagamenti non arrivavano e le aziende che non incassavano erano in difficoltà: e tutto questo si ripercuoteva sui lavoratori. E adesso?

"La situazione pare rapidamente precipitare. Quella del blocco della cessione dei crediti è stata una scelta affrettata, che rischia di mettere di nuovo in ginocchio il settore delle costruzioni".

Come si esce da questa situazione?

"Lancio un appello. Abbiamo bisogno di risposte concrete e di lungo periodo da dare ai nostri lavoratori. Inoltre, dobbiamo fare sì che i bonus diventino strutturali e l’accesso ai crediti ancora più semplice. Dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, questo paese non può permettersi altri ritardi".

Ma che cosa manca in generale nel settore dell’edilizia per uno sviluppo che sia in sicurezza?

"Ribadisco i controlli, anche se l’ispettorato del lavoro è oberato, aspettiamo, sul piano nazionale, il piano delle assunzioni di nuovi ispettori. Ma fondamentale resta la formazione. Altro aspetto, il cambio generazionale perché questo è un lavoro usurante, le persone dopo una certa età non riescono più a stare sul ponteggio e l’età pensionabile è ancora troppo alta".

A. C.