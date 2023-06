Ecco World Fashion Kids Festival La moda e i bambini protagonisti

Un carnevale di colori con protagonisti la moda e i bambini: per la prima volta a Pisa arriva il World Fashion Kids Festival, che vivacizzerà alcune zone della nostra città da ieri. Giunto alla sua V edizione, l’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, è stato illustrato alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa, Natalia Kovaleva e Oxana Pustovaya, rispettivamente presidente World Fashion Kids e presidente World Fashion Kids Italy, Simone Romoli, rappresentante di Associazione Imprese Toscana Nord, e Maria Giuseppina Fancellu, direttrice della Scuola Moda PisaFiliale Istituto Moda Burgo.

Il tema del festival World Fashion Kids di Pisa è "Viva Carnevale": la giornata principe sarà quella di venerdì 30 giugno sotto le arcate di Logge di Banchi con un vero spettacolo di gala, ci sarà l’esposizione di una collezione di costumi d’autore sul tema del carnevale, che i partecipanti hanno preparato e cucito in proprio. Verrà inoltre presentata una collezione del famoso designer ucraino Andre Tan e i costumi di perline del Ternopil College of Fashion and Design. "Pisa, città della bellezza, apre le sue porte alla moda rivolta ai più piccoli – dichiara l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini. E’ un’iniziativa interessante, con una valenza turistica considerevole e a cui parteciperanno tanti bimbini da diverse nazioni, la nostra città ha un richiamo internazionale". Prima di fare tappa a Pisa, il festival si è svolto con grande seguito a Montecatini, la scelta del territorio pisano è un segnale importante: –la presenza di delegazioni provenienti da diversi paesi del mondo assegna alla manifestazione un respiro internazionale- ha dichiarato Simone Romoli, rappresentante di Associazione Imprese Toscana Nord - che oltre a generare un indotto diretto sarà apprezzata dal tessuto commerciale cittadino".

Alessandra Alderigi