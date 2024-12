Ecco L’Olio della Legalità. Un percorso rieducativo

CASCINA

Dalla Tenuta di Suvignano, sequestrata alla mafia nel 1983 grazie alle indagini di Giovanni Falcone, ecco l’Olio della Legalità, un progetto che ha coinvolto anche il Comune di Cascina, l’Istituto Pesenti e la Cooperativa Paim. A illustrare il progetto portato avanti dall’Associazione Le Sentinelle di Nonno Nino ETS, costituita nel 2023 per proseguire l’opera della fondazione Antonino Caponnetto nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, è stata l’assessora alla legalità Francesca Mori. "Questa è l’ennesima iniziativa incentrata sulla lotta alla mafia – ha detto – ed è un progetto complesso diviso in due parti: tra ottobre e novembre la cooperativa Paim è andata a raccogliere le olive alla Tenuta di Suvignano in collaborazione con l’Associazione Le Sentinelle di Nonno Nino e la Fondazione Antonino Caponnetto, a seguire la collaborazione è proseguita con l’Istituto Pesenti con gli alunni che procederanno alla digitalizzazione di tutto il progetto".

"I ragazzi che hanno partecipato al progetto – ha aggiunto Marco Sperti, responsabile per Paim della struttura I Numeri Primi di Bientina – sono tutti autori di un reato e per loro partecipare a un lavoro sulla legalità e l’antimafia è stato fondamentale per il proprio percorso riabilitativo all’interno della struttura. Non sono molte le occasioni di partecipare a simili progetti e sono orgoglioso che tutti abbiano partecipato attivamente".

"Il percorso portato avanti dai ragazzi – ha detto Giulia Guainai nella doppia veste di assessore alle politiche sociali e presidente della SdS Zona Pisana – testimonia il lavoro importantissimo portato avanti da un’associazione come Paim. Questo deve essere il rapporto tra gli enti locali e quelli del terzo settore, con progettualità da portare avanti insieme per valorizzare al meglio i territori. Qui si parte da processi di presa in cura e riabilitazione di ragazzi che hanno avuto problemi con la legge per arrivare a progetti sulla legalità".

Per l’Istituto Pesenti c’erano i professori Loredana D’Ago e Fernando Mellea: "Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa opportunità – hanno detto –. Con la Fondazione Caponnetto e Le Sentinelle della Legalità collaboriamo ormai da anni: in questo caso i ragazzi lavoreranno sulla specificità di questo bene confiscato alla mafia, la Tenuta di Suvignano. Dovranno digitalizzare tutto il materiale per renderlo fruibile per tutti coloro che vorranno visitare la tenuta".

Domenico Bilotta, responsabile nazionale scuola della Fondazione Caponnetto e del progetto Le Sentinelle della Legalità, ha ringraziato il Comune per la collaborazione e i ragazzi che hanno lavorato al progetto. "Suvignano è un paradiso terrestre, con tre borghi medievali, due piscine, un agriturismo a 5 stelle, che meriterebbe di risorse per evitare che la mafia ne torni in possesso".A concludere è stato il sindaco Michelangelo Betti. "Questa iniziativa, oltre all’olio imbottigliato, ha il merito di mettere insieme mondo della scuola, istituzioni, cooperative: tutta la società che prova a rispondere alla criminalità organizzata".