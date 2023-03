Ecco la casa "virtuale" della cultura Al via la campagna di promozione

È qualcosa di più di una semplice bacheca virtuale. E’ la "casa" di associazioni e istituzioni culturali cittadine realizzata dal Comune all’indirizzo www.cultura.comune.pisa.it. "Il portale – sottolinea l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani - è stato inaugurato alcuni mesi fa ed è nato dalla consapevolezza, maturata quando ancora facevo parte del mondo dell’associazionismo, di un’assenza di coordinamento e comunicazione tra le varie realtà cittadine su quelli che sono gli appuntamenti culturali che si svolgono in città. Lo scopo è quindi quello di far convogliare in un unico luogo virtuale tutte le iniziative che animano Pisa, organizzate sia dalle associazioni che dalle istituzioni culturali. Uno strumento a disposizione del cittadino, che in questo modo può sapere in tempo reale cosa accade in città, ma anche delle stesse realtà culturali che possono trovare più facilmente sinergie e collaborazioni".

Sono già alcune decine i soggetti registrati che possono caricare sul portale appuntamenti e contenuti: uno spazio sul web che consente di avere in tempo reale tutte le informazioni utili su ciò che accade in città. "Dopo quasi un anno di lavoro - aggiunge Magnani - possiamo dire che il portale è entrato perfettamente a regime, il passo successivo è quindi quello di farlo conoscere il più possibile alla cittadinanza ma anche ai turisti che visitano la città. In quest’ottica nei prossimi giorni sarà realizzata una campagna di comunicazione che vedrà riempita la città con manifesti di grandi dimensioni con la croce pisana, simbolo di PISigns, e un Qr code che una volta inquadrato mostrerà il calendario degli eventi e delle iniziative culturali in programma nel nostro Comune".

Insomma uno strumento utile per offrire tutte le informazioni necessarie sulla vita culturale e associativa in città e realizzato interamente a spese del Comune. "Abbiamo inoltre realizzato - conclude l’assessore alla Cultura - 5 mila cards anch’esse riportanti lo stesso Qe Code, che saranno distribuite in vari luoghi e strutture ricettive del territorio: questi potranno essere tenuti nel portafoglio e inquadrati per sapere cosa c’è in città nel tal giorno, senza dover ricorrere a complicate ricerche su internet. Si tratta di un lavoro certosino che può assicurare grande visibilità anche alle realtà culturali più piccole che avrebbero maggiore difficoltà a promuovere le loro attività e che auspico possa restare attivo anche negli anni a venire, oltre a essere continuamente implementato per garantire un servizio sempre più puntuale".

Gab. Mas.