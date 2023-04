"Ecco il ’muro digitale’ dove tutti possono scrivere cosa non va in città"

"I rilievi e le modifiche mosse alla Darsena Europa, non possono essere disattesi. Anzi, è necessario un approfondimento su quelle che vengono chiamate opere compensative". Lo dice a La Nazione, il candidato sindaco di centro sinistra Paolo Martinelli a margine della presentazione della candidata Sandra Burchi. E lo staff di Martinelli, intanto, tira su un "muro digitale" sul sito che verrà lanciato la prossima settimana www.paolomartinellisindaco.it, un muro dove tutti possono scrivere cosa non va a Pisa, e cosa si deve fare per migliorarla. Sulla Darsena Europa, il mega progetto di ampliamento del porto di Livorno da oltre 500 milioni di euro (metà dei quali erogati dalla Regione), l’aspirante sindaco dice: "I rilievi mossi da Arpat, i dubbi, e le richieste di ulteriori dati e studi, avanzati a vario titolo dal Parco di San Rossore, ed associazioni ambientaliste hanno un valore imprescindibile". Martinelli nel premettere che il progetto in sé non è da abolire "perché viene da lontano ed è importante per l’economia dell’intera costa", poi aggiunge, anzi sposa le preoccupazioni sulle opere compensative per la zona costiera pisana. "Non sono un tecnico e non mi cimento in questioni che necessitano competenze ad hoc ma non vorrei che queste opere "compensative" fossero solo temporanee. Si devono prevedere monitoraggi, aggiustamenti, mitigazioni o prevenzioni di eventuali danni in maniera duratura". La Nazione ha reso pubblico (l’11 marzo) il report della direzione ambiente ed energia della Regione dove si evidenziano forti criticità sul sabbiodotto da farsi in prossimità del litorale al Calambrone e questo report di oltre 60 pagine, è al vaglio del Ministero per l’ambiente. Quando il candidato sindaco dice che il progetto viene da lontano è perché fu pensato dall’Autorità portuale di Livorno già nel 2015. Sempre a margine della presentazione di Burchi, si è appreso dell’imminente lancio del sito web ufficiale di Martinelli. Nell’anteprima, spicca come novità, una sezione che si chiama "Scrivi sul muro". Per ora (il sito non è stato lanciato), c’è una sola richiesta a timbro ecologista visto che si chiede il cambio del regolamento urbanistico per mettere i pannelli solari sui tetti del centro storico "dato che già ci sono le antenne di telefonia con tanto di vista Torre". Tra le altre varie sezioni c’è anche quella "Sostienimi" dove si può fare un versamento oppure fare un’offerta su una piattaforma di crowfunding. Sul sito si scrive: "Vogliamo essere comunità anche per le risorse che muoveranno la nostra campagna. Avere tante piccole donazioni ci permette di essere liberi, di avere come unica guida il bene di Pisa".

Carlo Venturini