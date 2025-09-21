Ecco "Bellezza Italia". Il turismo che vogliamo in un dialogo a due voci

di Gabriele Masiero

PISA

Un dialogo a due voci per provare a ragionare su come è possibile governare i processi del turismo di massa. Una conversazione tra due persone che, ciascuna per le proprie competenze, conoscono bene la materia: Gianluca De Felice, segretario generale dell’Opera della Primaziale Pisana, e Roberto Guiggiani, docente alla Fondazione Campus di Lucca / Università di Pisa e operatore turistico con numerose esperienze alle spalle, firmano il libro "Bellezza Italia. Manuale d’uso per il turismo che vogliamo" (Primamedia Editore, 2025) che martedì alle 18 sarà presentato al bistrot dell’Opera del Duomo.

"La scelta del taglio colloquiale del libro - spiega De Felice - intende stimolare riflessioni, discutendo di esempi concreti, casi riusciti e scivoloni da non ripetere. Il volume è pensato per operatori della cultura e del turismo che vogliono mutuare buone pratiche: non possiamo scegliere chi arriva, ma possiamo progettare regole, percorsi intelligenti e servizi inclusivi per distribuire i flussi, proteggere i luoghi e restituire qualità all’esperienza". Perché, in fondo, osserva De Felice, "se progettiamo spazi visibili, con servizi efficienti a misura di residenti riusciamo a fornire le stesse risposte vincenti anche ai turisti: ecco perché per Pisa è decisiva la partita del recupero dei volumi dell’ex Santa Chiara, una volta che i padiglioni ospedalieri saranno definitivamente trasferiti a Cisanello".

"Sarà - conclude il segretario generale della Primaziale - un nuovo quartiere della città a ridosso del sito Unesco e mi immagino aree verdi, servizi turistici, commerciale ma anche biblioteche o spazi polifunzionali per ospitare congressi o eventi culturali, oltre a una ricettività alberghiera di livello medio-alto".

Del resto, sottolinea Guiggiani, il turismo del presente e del futuro passa "dalle Dmo, le Destination Management Organization, organizzazioni che devono gestire, sviluppare e promuovere una destinazione turistica in modo integrato e strategico: funzionano se il settore pubblico ci investe soldi e risorse qualificate per costruire nuovi percorsi turistici, profilazioni di pubblico e idee innovative". Ad Arezzo, è l’esempio di Guiggiani, "ci sono riusciti e hanno creato un sistema virtuoso intorno ai mercatini natalizi attraendo visitatori in periodi di bassa stagione. Per farlo hanno investito un milione di euro all’anno creando le condizioni per un successo a medio termine".

Secondo Guiggiani, Pisa ha le carte in regola per "puntare su un turismo di qualità in bassa stagione: da novembre a marzo ci sono 20 week end e ognuno può essi può essere catalizzatore di eventi (sportivi, di cultura, enogastronomia) supportando gli operatori a investire in prodotti turistici ad hoc, integrando, come è avvenuto altrove, l’offerta museale con visite guidate, anche didattiche che interessano gli adulti e non solo i bambini, puntando su sinergie tra i diversi musei cittadini".