Pisa, 4 luglio 2020 – EasyJet riattiva i collegamenti con l’aeroporto di Pisa ripristinando tutte le rotte che erano state momentaneamente fermate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.



A partire da oggi riprenderanno infatti in maniera graduale i collegamenti di linea diretti con gli aeroporti di Londra Luton e Londra Gatwick, Manchester, Parigi Orly e Berlino Schönefeld da e per l’aeroporto di Pisa.



Quello tra easyJet e l’aeroporto Galilei di Pisa è un legame di lunga data che quest’anno celebra i 15 anni di attività. easyJet rappresenta oggi la seconda compagnia aerea in termini di traffico presso il Galileo Galilei con oltre 630.000 passeggeri trasportati nel 2019 e ben 6,8 milioni tra il 2005 e il 2019.



“È con grande soddisfazione e orgoglio che annunciamo la ripresa dei voli da parte di un partner così importante per l’aeroporto di Pisa come easyJet. Il ritorno della compagnia anglosassone testimonia lo straordinario appeal della Toscana e rappresenta un ulteriore importante tassello per favorire la ripresa del traffico aereo presso il Galilei”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.



“La Toscana è per noi un mercato e una destinazione importante e siamo felici di poter tornare a contribuire alla connettività del territorio e supportare il sistema turistico attraverso i nostri collegamenti internazionali con l’Europa e il Regno Unito”, ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager easyJetItalia.

