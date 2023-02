"È una bomba ad orologeria 120 persone alloggiate in b&b"

L’emergenza abitativa in città è una vera e propria bomba a orologeria. Si può sintetizzare così il sopralluogo di ieri mattina al complesso di palazzine popolari di via Galluzzi a Cisanello a cui hanno preso parte il consigliere comunale Ciccio Auletta (Diritti in Comune), il segretario provinciale Unione Inquilini, Claudio Lazzeri e Giulia Contini (Unione Inquilini) (nella foto). Nel contesto dell’emergenza abitativa, a gettare ombre sempre più nere è la condizione delle 120 persone di cui 70 minori che sono stati destinati a Bed and Breakfast. "L’albergazione, da ultima soluzione d’emergenza, è diventata quella più usata", denunciano Auletta e Lazzeri. "Ed è la peggiore, antieconomica e antisociale", precisa Auletta. "Antieconomica perché nel 2022 è stato speso un milione di euro per le albergazioni. Antisociale perché si parla di permanenze medie tra i 12 e i 18 mesi, in alcuni casi con coabitazioni di più nuclei familiari. Sono quindi tantissimi i bambini e i ragazzi che vivono per mesi e mesi in ambienti che non hanno spazi di vita degni, ledendo non solo il diritto all’abitare, ma il diritto all’infanzia, di gioco e studio. Abbiamo fatto una segnalazione al Garante dei Diritti nazionale proprio per questa ragione. Tutto questo quando abbiamo 170 alloggi di resulta vuoti, che potrebbero essere sistemati con un costo medio, stima Apes, fra i 13 e i 15mila euro ciascuno".

Un altro problema è legato alla carenza di alloggi disponibili per nuclei familiari più ampi (4 o 5 persone). "Le assegnazioni dei circa 38 alloggi nel quartiere dei Passi sono state destinate a piccoli nuclei familiari (da 1 o 2 persone). All’Unione Inquilini si presentano anche famiglie di 4 o 5 componenti, e in graduatoria addirittura dal 2016, che non riescono a trovare un appartamento consono, perché Apes non ha messo a disposizione appartamenti della giusta metratura rispetto alla grandezza del nucleo familiare". In questa situazione critica, cosa fare?

"È fondamentale sistemare coloro che che sono in emergenza abitativa da più mesi, inserirli in una graduatoria, e fare in modo che possano cambiare casa in situazioni di sovraffollamento - conclude Lazzeri -. Nello stesso tempo usare tutti gli immobili per arginare l’emergenza abitativa limitando i costi dovuti ai B&B".

