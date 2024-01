"E’ solo un lunedì. Anche se Vasco..."

Come affrontare il Blue Monday?. Ne parliamo con Cristiano Militello, 55 anni, comico, cabarettista, conduttore televisivo e radiofonico diviso tra Striscia la Notizia su Mediaset e Radio 101.

Militello, è davvero il giorno più triste dell’anno?

"Dopo tante festività sono i giorni in cui ci si lascia alle spalle quel periodo e si realizza che le vacanze sono finite, ma per me non esistono i Blue Monday. Il lunedì, mi scuserà Vasco, è un giorno come un altro".

Cos’è allora la tristezza per lei?

"In realtà c’è un tema che mi sta molto a cuore. Mi sarebbe piaciuto fare un libretto sui 100 motivi per cui non bisognerebbe frequentare il web. Tante fragilità e malesseri si devono anche dall’abuso di internet e delle storture di questo mezzo. I social mettono in atto cortocircuiti mentali e chi non ha gli strumenti per fronteggiarli ha più difficoltà. Oggi si ammira non più la gente per ciò che dice, ma per come appare e come lo ostenta. Viviamo in un mondo in cui si insegue la comparazione, la performance, il risultato. Si pensa che si possa avere tutto e subito. La tristezza aumenta perché aumentano le fragilità. Un bel detox dal web aiuterebbe".

Osho diceva che la felicità è vivere il presente e non fossilizzarsi sul passato. Lei cosa ne pensa?

"Vivere il presente è la cosa migliore, ma poi dipende anche all’indole delle persone. Mio padre ad esempio pensa sempre al futuro e ha 82 anni, alla grazia di Osho. Il futuro forse è una serie di mattoni che si costruiscono giorno dopo giorno".

E per lei cos’è la felicità?

"Il privilegio di aver unito le due passioni della mia vita, il cabaret e il lavoro. Sono i miei genitori, i miei figli e vedere come i germogli di ciò che si vuole trasmettere attecchiscono in loro".

Ritiene che fare il comico possa essere d’aiuto alla gente?

"Il mio lavoro mi rende felice e mi rende felice più di ogni altra cosa la persona che mi ferma e mi dice di star attraversando un momento difficile e quando mi ascolta si dimentica dei suoi problemi".

Michele Bufalino