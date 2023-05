È scontro sullo sportello per il lavoro in Comune

"Dobbiamo mettere in campo uno sforzo straordinario per restituire valore al lavoro, alla salute e alla sicurezza in ogni contesto e ambiente lavorativo. Per questo partendo dall’esigenza di creare un servizio di welfare utile per i cittadini, con l’obiettivo di individuare e realizzare un progetto formativo e professionale individuale, in un’ottica di sviluppo delle politiche attive del lavoro, prevediamo la nascita all’interno del Comune dello sportello per il lavoro: un servizio pensato per tutti i cittadini". Lo ha annunciato il sindaco Michele Conti precisando che "potranno rivolgersi al servizio i residenti a Pisa in cerca di lavoro o che desiderano cambiare occupazione con l’erogazione di tutti servizi in modo gratuito: consulenza orientativa individuale e assistenza per la stesura del curriculum vitae, rilevazione delle risorse e delle competenze acquisite (scuola, formazione, lavoro) per l’individuazione degli obiettivi professionali, ma è anche prevista l’analisi dell’occupabilità, con l’istituzione di un osservatorio territoriale del mercato del lavoro, il sostegno nella ricerca attiva del lavoro attraverso convenzioni con il Centro per l’impiego competente sul territorio, agenzie formative accreditate dal ministero, enti bilaterali di settore, associazioni di categoria e ordini professionali".

La proposta del centrodestra ha scatenato il centrosinistra che ha attaccato duramente Conti. Secondo il suo sfidante Paolo Martinelli, "Conti ignora evidentemente che questo sportello a Pisa esiste già, è ubicato in via Battisti, si chiama Centro per l’Impiego, ed è gestito da un’agenzia regionale chiamata Arti: i servizi di accompagnamento al lavoro per tutte le persone che cercano un impiego, che Conti vorrebbe far gestire al Comune, sono già erogati gratuitamente dal Centro per l’impiego pertanto lo sportello comunale costituirebbe un inutile spreco di denaro pubblico".

Durissimo anche il commento dell’assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini (Pd): "Sono davvero sconcertata. Non so se l’annuncio di Conti sia stato fatto per mancata conoscenza o per fare propaganda. Dopo cinque anni alla guida del Comune capoluogo di provincia, dovrebbe però sapere che quei servizi che lui sta sbandierando sono già offerti, gratuitamente, dai nostri centri impiego. Come dovrebbe sapere che a livello nazionale (a maggior ragione lo dovrebbe sapere ora che al Governo ci sono esponenti dei partiti di destra, a cui lui fa riferimento) sono state destinate ingenti risorse al Piano straordinario di potenziamento dei centri impiego, Piano che noi, come Toscana, stiamo portando avanti a ritmi serrati". Infine, la stoccata: "Capisco che Conti adesso provi a dimostrare che si interessa di lavoro, è in piena campagna elettorale preoccupato per il suo risultato, però mi sembra un’operazione un po’ ardita visto che per cinque anni è praticamente mancato in ogni passaggio".

Gab. Mas.