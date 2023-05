E ora burattini & marionette

Habanera Teatro celebra i suoi primi 20 anni di attività. Grazie al supporto di Unicoop di Firenze e Fondazione Pisa, si apre domani a Marina la mostra dedicata al Teatro di Figura. Vent’anni in cui Patrizia Ascione, costumista, scenografa e scultrice della gommapiuma, ha permesso ad Habanera teatro di diventare una delle poche realtà italiane, in grado di costruire uno spettacolo di Teatro di Figura partendo dall’idea e da questa sviluppare testo, scene, costumi e infine le figure, che possono essere marionette a bacchetta, burattini, pupazzi, sagome e ombre. Ed è con tali materiali, che hanno girato tutta Italia e all’estero grazie a una decina di produzioni (dal Flauto Magico di Mozart, al Don Chisciotte di Cervantes, da Cenerentolo al Petrouchka di Stravinsky), che è stata pensata la mostra che vedrà in esposizione un centinaio fra marionette, pupazzi e burattini, assieme naturalmente a pezzi di scena e costumi. La sede della mostra, grazie alla Sezione Soci Coop di Pisa, sarà il salone posto al di sopra del negozio Coop di Marina di Pisa (Largo Betti, 2). Per visitarla ci sarà tempo fino a domenica 14 maggio. L’ingresso sarà gratuito con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per i giorni di sabato 6 e 13 maggio, e dalle 9.30 alle 13 per i giorni di domenica 7 e 14 maggio. Naturalmente sono previste le visite scolastiche, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 maggio (su prenotazione). Durante le visite scolastiche ci sarà una introduzione al Teatro di Figura con proiezioni e una breve dimostrazione sulla costruzione dei personaggi.

Sarà presente anche l’ultima produzione della compagnia, dal titolo "Leonardo sono io!", dedicata al genio di Leonardo da Vinci. Non mancheranno le marionette de Il Flauto Magico di Mozart, prodotto nel 2006, nel 250° anno della nascita del musicista austriaco, che debuttò a Udine; così come le figure del Petrouchka di Stravinskij, prodotto nel 2007, anch’esso voluto da Carlo De Incontrera, allora direttore musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E poi le figure del Don Chisciotte e la Luna (2009), del Cenerentolo (2015), di Azzurra Balena (2007) e altri. La mostra è l’anteprima alla XXIII edizione del Teatrino del Sole a Marina di Pisa, che prenderà il via il primo venerdì di luglio nel giardino delle scuole Viviani. Maggiori informazioni su: www.habanera.it e www.teatrinodelsole.it