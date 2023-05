E ora ’Attraversare le forme’

Il ritmo visivo delle immagini che segue la musica jazz, una ricchezza e varietà di tecniche infinita, che passa dai quadri a olio, grafite, carboncini, acuarelli, gessetti, fino alla cera e gli smalti, su altrettanti supporti eterogenei,carta, nylon, lo schermo di un computer. La mostra dedicata a Igort, uno degli artisti contemporanei a tutto tondo più apprezzati degli ultimi anni, si è inaugurata ieri a Palazzo Blu e sarà visitabile fino al 10 settembre, un evento realizzato con il sostegno della Fondazione Pisa. "Attraversare le forme" è il titolo dell’esposizione che rende l’idea del viaggio sensoriale che si percorre visitando le sale e percorrendo con lo sguardo la vivacità dei colori, delle forme, che attingono al mondo dei fumetti lasciando lo spettatore rapito e mai annoiato. Curata da Giorgio Bacci, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Firenze, la mostra presenta una selezione di disegni originali tratti da alcuni tra i maggiori successi di Igort e ruota intorno alla varietà dei generi di scrittura con cui si è misurato.

Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, nato a Cagliari il 26 settembre 1958, è oggi conosciuto non solo come fumettista le cui storie sono tradotte in tutto il mondo, ma anche regista, editore ricercato, musicista sperimentale. "Non bisogna porsi limiti- ha spiegato l’artista, intervenuto in conferenza stampa con un collegamento telefonico a causa dell’impossibilità a spostarsi a seguito della grave situazione che affligge l’Emilia Romagna- non è stato facile selezionare più di 45 anni di lavoro, la chiave di lettura che ha dato il curatore mi ha molto incuriosito".

I generi intrapresi sono vari: il reportage dei Quaderni (Giapponesi, Ucraini, Russi), il giallo-poliziesco dell’Alligatore e di Sinfonia a Bombay, il noir di 5 è il numero perfetto, il biografico di Fats Waller e Parole di Chandler, una menzione particolare per le illustrazioni e le collaborazioni come articolista e saggista.

L’evento di Palazzo Blu valorizza una selezione di tavole originali realizzate per quattro opere centrali nella produzione artistica di Igort : 5 è il numero perfetto, Fats Waller, Brillo. La guerra degli ovetti e i Quaderni Giapponesi. Da "5 è il numero perfetto", volume uscito per la prima volta nel 2002 e tradotto in quindici Paesi, è stato tratto l’omonimo film, tra i cui interpreti figurano Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. La mostra sarà aperta fino al 10 settembre 2023, dal lunedì al venerdì con orario 10 – 19, il sabato, la domenica e nei festivi 10–20.

Alessandra Alderigi