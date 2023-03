È morto Mario Noferi cultore di pisanità

PISA

Con la morte di Mario Noferi, avvenuta ieri all’età di 80 anni, scompare un appassionato e arguto osservatore della storia e dell’arte pisana e insieme un instancabile protagonista di meticolose ricerche e indagini di archivio, i cui frutti aveva poi saputo trasferire in numerosi volumi che occupano oggi un posto di tutto rispetto tra le opere che trattano di pisanità. Nato a San Giuliano il 6 settembre 1942, Mario Noferi ha sempre avuto inclinazione per l’arte, coltivando la pittura e l’interesse per la storia locale, a fianco della sua professione di bancario, come dipendente dell’allora Cassa di Risparmio di Pisa.

Ma è negli ultimi 25 anni, terminati gli impegni lavorativi, che ha potuto dedicarsi a tempo pieno ad approfondire i suoi interessi culturali entrando spesso in contatto con numerosi studiosi che lo hanno voluto a collaborare, con un suo contributo, a volumi importanti come “Il principe, la città e l’acqua“ (Ets 1994) dedicato all’acquedotto mediceo di Pisa.

Indagatore attento, Noferi ha puntato ad esempio i riflettori – in un volume dato alle stampe da Pierucci editore – sul "mistero" della Cintola del Duomo, la spessa fascia di stoffa, lunga360 metri sulla quale erano finemente incastonate placchette di argento dorato e smaltato, oltre a migliaia di gemme e pietre preziose, le cui prime notizie risalgono al 1313 e che veniva esposta lungo le pareti esterne della Cattedrale, appesa a 165 ganci metallici ancora oggi visibili. Ebbene, Noferi fece luce, proponendo nuove ipotesi di ricerca, sulla scomparsa del prezioso manufatto, avvenuta forse proprio nel 1406 prima della capitalazione di Pisa con Firenze. O, ancora, sono suoi un bellissimo volume sulla Fontana dei Putti in piazza del Duomo (con prefazione di Ottavio Banti e nuove ipotesi sull’attribuzione della paternità dell’opera) o quello su Lodovico Pogliaghi e gli angeli porta candelabro della Cattedrale oltre a numerose opere dedicate alle antichissime pievi e chiese del territorio pisano, cui Noferi era fortemente legato. La camera ardente è allestita alla Pubblica Assistenza di Metato, mentre i funerali verranno celebrati domani, domenica, alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Battista a Pugnano. In questo momento di profondo dolore giungano ai familiari – la signora Rosetta e i figli Veronica e Gianluca – sentite condoglianze da parte di tutta la redazione de La Nazione.

Guglielmo Vezzosi