E’ magia a Ciclilandia Talenti sotto le stelle tra show cooking e note

Non solo buon cibo, anche la musica e i giovani talenti del nostro territorio saranno protagonisti dello spettacolo di domani sera al Parco di Cicliandia, a Tirrenia, alle 21.30. Uno show cooking dello chef Gilberto Rossi, titolare del ristorante Pepenero a San Miniato (Pisa), promosso da La Nazione e Notti di Talento che cucinerà una cena a base di tartufo declinata con i sapori dell’estate e del mare. Ma lo spettacolo sarà impreziosito anche dalla partecipazione di due giovani cantanti livornesi, Elissa Lonzi e Rebecca Toschi, in arte Rebel. Sono entrambe allieve della scuola di musica Novaincanto di Fabio Ceccanti e la prima è anche una delle concorrenti che si è esibita alla seconda audition di Notti di Talento, il contest musicale dei giovani artisti toscani di cui La Nazione è media partner esclusivo. Elissa, 17 anni, fin da bambina suona il pianoforte e da poco più di un anno si esibisce come cantante accompagnandosi sul palco con la sua tastiera e mostrando già di essere eclettica e capace di gestire i live con performance sempre all’altezza, proponendo sia brani in italiano che 9in inglese. Rebel, 22 anni, canta da quando aveva 11 anni. Nel 2014 ha partecipato alla 7a edizione di "Ti lascio una canzone", il programma di RaiUno dove ha duettato con artisti del calibro di Noemi, Fausto Leali e Toto Cotugno. Nel 2021 è uscito il suo primo singolo, ’Vieni via con me’, disponibile su tutti gli store. Elissa e Rebel avranno il compito di “farcire“ il menu con la loro musica, prima di chiudere la serata con il duetto conclusivo. Ma il tartufo proposto in tanti modi diversi da Gilberto Rossi sarà il grande protagonista dello show. Lo chef veneto trapiantato in Toscana presenterà quattro diverse portate con oltre 200 assaggi a disposizione del pubblico (l’ingresso allo spettacolo è gratuito) per una cena davvero insolita e sotto le stelle di Tirrenia.

L’intero menù sarà presentato davanti agli spettatori che potranno cogliere anche i minimi dettagli grazie a uno schermo dove saranno proiettate le immagini del suo lavoro. Si comincia con una crema cotta al tartufo e croccante di pane di grani antichi, la seconda portata sarà un orzotto con melanzane, acciughe e tartufo estivo. Dopo la prima pausa musicale, la cena riprende con ima terrina di galletto, tartufo e pepenero per concludersi con una crema cotta Pepenero 2023. Rossi è il titolare del ristorante samminiatese dal 2009 e ha portato nuova linfa nella ristorazione locale, accogliendo in cucina, per periodi di stage, giovani studenti di scuole internazionali, provenienti dal Giappone, Svezia, Norvegia e Stati Uniti.

Gab. Mas.