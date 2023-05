È l’ora di Arno Music Festival

Ieri sera protagonisti su Raiuno a "I migliori anni di Carlo Conti" stasera guest star dell’Arno Music Festival, che dalle 19 alle 22 animerà il centro cittadino con un concerto musicale del tutto inedito su un palco galleggiante sul fiume. Le Dolce Vita e Aleandro Baldi presenteranno "Non amarmi" il grande successo sanremese del cantautore toscano e reinciso nuovamente con il trio tutto femminile per celebrare la ricorrenza. Insieme a loro il sassofonista Andrea Poltronieri, che vanta decine di collaborazioni con i principali artisti nazionali e internazionali e tanti talenti toscani. Lo spettacolo, voluto dall’amministrazione comunale e dalla Regione vuole presentare le potenzialità dell’Arno una volta che sarà reso interamente navigabile fino al mare e rientra in un progetto regionale teso a valorizzare, appunto, i giovani talenti del territorio. Arno Music Festival approda a Pisa grazie all’impegno della cooperativa Esibirsi, la più grande d’Italia per numero di iscritti e attiva nel settore dello spettacolo dal 2002 (ha regolarizzato oltre 300 mila esibizioni in tutta Italia), e a un’idea dell’associazione Scopriamo Pisa che l’ha proposta all’assessore alla navigabilità dell’Arno, Raffaele Latrofa.

Un palco galleggiante sulla promenade fluviale del centro cittadino offrirà una vetrina privilegiata a tanti giovani musicisti toscani, grazie a un co-finanziamento comunale e regionale e sarà un evento unico nel suo genere, ma destinato a ripetersi periodicamente per offrire un palco in più` ad artisti toscani e non solo toscani e un’occasione di intrattenimento in un contesto irripetibile reso prezioso dalla straordinaria bellezza dei Lungarni cittadini. "Arno Music Festival" sara` condotto da Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Di Miele, mentre il direttore artistico e` Alex Leardini. In scena tanti artisti pisani e toscani: Alberto Nelli, Caporali Coraggiosi, Capo Horn, Cubirossi, Quadrosonar, Night Fisher, Martina Niccolai, Giorgio Vaglini, Eleonora Pischedda e Diego Cassettari. Molti di loro, a cominciare dal piccolo Giorgio, super batterista di quasi 7 anni, arrivano direttamente anche dalla finale del talent de La Nazione (il vincitore fu proprio Vaglini), che l’estate scorsa ha illuminato le piazze del litorale pisano con grande successo di critica e di pubblico. La serata e`, infine, dedicata alla piccola Jo, la bambina pisana affetta da una rara malattia, e servira` a sostenere la raccolta fondi per sostenere le cure.

Gab. Mas.