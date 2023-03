È l’ora del XVI Premio Giovani Imprenditori Generazioni e aziende del territorio a confronto

Fare impresa oggi: generazioni a confronto tra difficoltà e opportunità nel mondo delle imprese giovanili. Questo il tema della sedicesima edizione del Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Enegan Luce e Gas, Assicurazioni Generali e Banca Popolare di Lajatico.

Il Premio va in scena oggi pomeriggio alle 17, per la prima volta nella suggestiva location degli Arsenali Repubblicani di Pisa, allestiti in ogni dettaglio per ospitare l’evento ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa e la successiva cena di gala, che prenderà il via a partire dalle 20.

La kermesse vedrà premiati otto imprenditori Under 40 di tutta la provincia pisana che si sono distinti per i risultati raggiunti con le loro aziende sul nostro territorio, oltre a un premio speciale conferito in memoria dell’imprenditore Gianluca Soldani, scomparso all’età di 48 anni, anima e motore dell’enoteca Bacchus di via Mascagni.

Un appuntamento di grande rilevanza, che vedrà la presenza di una ricca platea di presenze imprenditoriali, sindaci e assessori dei comuni della provincia, autorità civili e militari, che troveranno posto all’interno degli Arsenali Repubblicani, a partire dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’arcivescovo di Pisa, monsignor. Giovanni Paolo Benotto, il comandante della 46.ma Brigata Aerea, colonnello Giuseppe Addesa, il comandante della Compagnia Carabinieri di Pisa, tenente colonnello Salvatore Leone, il dirigente della divisione Polizia amministrativa della Questura di Pisa, Paolo Pizzimenti, l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, i consiglieri regionali Elena Meini della Lega e Diego Petrucci di Fratelli d’Italia, il presidente dell’Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli Lorenzo Bani, il presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano, Vincenzo Zarone. Moderatore della serata sarà il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Ad aprire la giornata, alle 15.45, la visita guidata “Alla scoperta degli Arsenali Repubblicani”, storia e curiosità degli Arsenali e della Cittadella.

Alle 17 il Premio entra nel vivo, con il convegno “Fare impresa oggi: Generazioni a confronto”, dove gli ospiti affronteranno alcuni degli argomenti di maggiore interesse per l’attuale mondo delle imprese giovanili rispetto alle generazioni precedenti, Un tema di particolare interesse per i giovani imprenditori, tra ostacoli e opportunità di un mercato profondamente cambiato negli ultimi dieci anni.

Nel corso dell’evento si terrà la premiazione del laureato o laureata in Economia del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa vincitore del Premio di Laurea promosso dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano e finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa.