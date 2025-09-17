È coro di no contro l’agrivoltaico-monstre

Un grido corale di politica e cittadini per dire un secco ‘no’ al progetto dell’impianto agrivoltaico di 120 ettari che dovrebbe nascere tra Pisa e il Monte Pisano. È quanto avvenuto all’assemblea promossa dall’associazione per la Tutela della piana d’Asciano e dell’Acquedotto Mediceo per parlare del progetto che vorrebbe ridisegnarne skyline e panorami. Ad aprire i lavori Tiziana Sampietro, presidente dell’associazione, che ha chiesto alla politica risposte chiare riguardo i progetti in corso - di uno dei quali sta per scadere la valutazione d’impatto ambientale, altri sono in lavorazione - che vanno a impattare sulla zona biosfera Unesco. Poi si sono susseguiti gli interventi degli amministratori locali: il vicesindaco di San Giuliano, Francesco Corucci, e l’assessore all’ambiente, Filippo Pancrazi, hanno ribadito il "no" già espresso dal Comune, parlando di "speculazione a danno dell’ambiente e delle attività economiche legate alla campagna".

Duro anche il giudizio dei candidati e rappresentanti politici presenti: Elisabetta Zuccaro (M5S) ha ricordato "la devastazione già subita dalla Tuscia", Simone Fabbrini (FdI) ha parlato del rischio che "il capitale vinca sul patrimonio ambientale", Paolo D’addario (Noi Moderati) ha citato i casi di Orvieto e Castelfranco, Massimiliano Ghimenti (sindaco di Calci, AVS) ha invitato a "fare massa contro i poteri forti", Siro Achille Nicolazzi (Freedom) ha denunciato "una rete elettrica colabrodo che rende inutili i mega impianti", Maria Sole (No Base) ha chiesto di "fare rete contro tutte le devastazioni, civili e militari", Lucia Scatena (AVS) ha parlato di "deturpazione del paesaggio", mentre Nicola Filippi (Sinistra per San Giuliano) ha proposto "la creazione di piccole comunità energetiche".

Il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, ha definito "scellerata" la normativa nazionale "che non distingue le aree idonee", ribadendo che "gli impianti dovrebbero sorgere in aree dismesse e ricordando che la provincia di Pisa contribuisce già alle rinnovabili con la geotermia". Anche i consiglieri comunali pisani Andrea Ferrante e Matteo Trapani (PD) hanno sottolineato che "il Comune capoluogo dovrà pronunciarsi, vista la tutela dell’Acquedotto Mediceo", annunciando una mozione in discussione domani. Oltre alla politica, sono arrivati molti interventi dei cittadini: tra la preoccupazioni per il deprezzamento delle case, per lo smaltimento dei pannelli esausti (con rischio ecomafie), e i danni al turismo e al benessere psicofisico, c’è stata la denuncia "dell’assurdità di mille ostacoli burocratici per installare un pannello sul tetto, mentre si autorizzano distese di ettari di fotovoltaico industriale".