Duello sulle tariffe Tari. Betti replica a Consetnini: "Qui è tra le più basse"

"La Tari a Cascina è tra le più basse in confronto agli altri Comuni della Provincia di Pisa". Così il sindaco Betti replica a Cosentini. "Una Tari bassa per i cittadini, con una delle percentuali di raccolta differenziata più alte nell’intera Regione Toscana – si legge nella nota –. Oltre l’80%. A questo si è affiancato nel 2023 un drastico calo degli interventi di raccolta di rifiuti abbandonati, calato di oltre il 60% rispetto a ognuno dei due anni precedenti". "Dall’analisi di Confcommercio emerge anche – prosegue la nota – che Cascina è tra i Comuni più economici in termini di Tari in quattro su sette categorie di attività produttive e commerciali".