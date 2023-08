Duello madre-figlia in Cassazione Una battaglia da 4 milioni di euro

Un duello tra madre e figlia arriva fino in Cassazione. Al centro 4 milioni di euro. Questa storia inizia nel 2017 quando il tribunale di Pisa respingeva l’opposizione della figlia contro il decreto ingiuntivo con il quale le era intimato di pagare alla propria madre la cospicua somma di denaro proveniente dal parziale disinvestimento di una polizza assicurativa accesa a nome di quest’ultima presso una compagnia e fatta successivamente confluire su un conto corrente di corrispondenza a firma disgiunta cointestato ad entrambe, aperto alcuni giorni prima. Il tribunale rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria avanzata della madre della donna nei confronti della banca, accusata di aver tenuto un comportamento illegittimo finalizzato a consentire alla figlia di appropriarsi del denaro. "Disattendendo la tesi difensiva propugnata, il giudice pisano – si legge nell’ordinanza riguardole ragioni difensive della figlia – escludeva che l’importo di cui all’ingiunzione di pagamento avesse costituito oggetto di una donazione indiretta fatta in favore della figlia". La pronuncia veniva impugnata in via principale dalla figlia, appunto, che insisteva per l’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, e in via incidentale dalla madre che invece si doleva del mancato accoglimento della domanda proposta nei confronti della banca.

Si arriva in appello: la corte confermava la decisione del tribunale. Così è la figlia a ricorrere per Cassazione. Ma per la Suprema Corte il giudice ha adeguatamente argomentato sul piano logico-giuridico la decisione adottata che si pone in linea con la giurisprudenza della Cassazione: "l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi mediante l’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della detta cointestazione, altro scopo che quello di liberalità". E, secondo i giudici, non è emerso. La Cassazione ha condannato la figlia a rifondere alla madre le spese di giudizio.

Carlo Baroni