Due spettacoli per adulti e bambini nel fine settimana

Fine settimana ricco al Teatro Nuovo di Pisa, in piazza della Stazione, dove sotto i riflettori andranno ad aggiudicarsi la scena due spettacoli diversi, per accontentare il pubblico più variegato. Potere al femminile, in una partita a scacchi immaginata da uomini ma giocata da una donna: sono le tematiche di "Elisabetta I", lo spettacolo di David Norisco protagonista sabato 4 marzo alle 21. La produzione Seven Cults porta in scena una delle figure più complesse e controverse dell’età moderna, sul palco Maddalena Emanuela Rizzi che interpreta in modo impeccabile, con un’eleganza e un’estetica nei colori e nelle movenze, colei che fu definita la "regina vergine" della dinastia Tudor.

Il tema è più che mai attuale: lo sguardo che osserva i comportamenti e le dinamiche che identificano il potere è spesso distorto dall’antico retaggio che gli uomini hanno imposto, Elisabetta I rappresenta in modo emblematico come le donne si siano orientate in rapporto al potere, nelle maglie di confini sempre più ristretti che si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali.

Cala il sipario e si riapre domenica pomeriggio alle 16.30 con il teatro di figura con pupazzi e attore, liberamente ispirato a una favola de "Le Mille e Una Notte".

"Codamozza il gatto" di Stefano Cavallini (Habanera) approda sulle scene per una domenica in famiglia, in linea con le ultime stagioni in cui il Teatro Nuovo è diventato punto di riferimento anche per i piccoli spettatori, allargando il suo pubblico con proposte dedicate a tutte le età. Con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini, la storia narra di come i gatti siano diventati domestici e perché spesso affiori il loro sentimento selvaggio delle origini, tornando ad avventurarsi lontano dal caldo della propria casa.

Protagonisti Codamozza il gatto, un topino e la sua tana, un bosco ai margini di una città, una civetta, un’istrice e un cane buono. I biglietti sono acquistabili l botteghino a partire da un’ora dall’inizio dello spettacolo.