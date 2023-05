Due raccolte fondi per la dottoressa che "amava i bambini e gli animali"

Due raccolte fondi di persone vicine alla dottoressa Barbara Capovani, nella vita e sul lavoro. Sono di Margherita su https:www.gofundme.com "per me, come per tanti ragazzi, Barbara era “solo” la mamma di Alice, Piergiorgio e Mia", che ha raggiunto quota 1670 euro. E l’altra dei colleghi del "suo" reparto Spdc, che dirigeva, (https:www.paypal.compoolsc8TF59CK393). L’obiettivo è raggiungere 20mila euro in un mese per donarli ad associazioni che si occupano di bambini e di animali, due grandi amori. "Era una tipa forte – scrive Margherita sulla sua pagina facebook – di quelle che ti lasciano casa per far festa e che, se avesse potuto, sarebbe rimaste con te invece di andare alle noiose cene degli adulti. Quando, nei giorni scorsi, ho chiamato la mia amica Alice per parlare un po’ mi ha colpito una frase che mi ha detto. “Sai sono giorni duri, un momento sei indaffarato a far cose e non ci pensi, in altri sei a terra… ma due cose mi sollevano il morale: la prima è che sono venuta a sapere di tante storie e aneddoti su mia mamma e sulle sue iniziative di cui non ero a conoscenza che mi hanno fatto pensare ’che figa cavolo! Sono proprio orgogliosa di essere sua figlia!’. E la seconda è stata la donazione di organi perché in quel momento pensavo che nel giorno più brutto della mia vita per 7 famiglie invece rappresentava il giorno della speranza".

Niente fiori, quindi. "Noi ragazzi, abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi. I soldi raccolti in questi giorni, come da indicazioni di Alice, Piergiorgio e Mia, verranno donati a delle associazioni che trattano tematiche a cui Barbara, anzi a cui la dottoressa Barbara Capovani, aveva a cuore, per dare, ancora una volta, speranza a chiunque si trovi in difficoltà e abbia bisogno di aiuto".

A. C.