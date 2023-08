Due medaglie da collezione per celebrare l'anniversario di Pisa

Una medaglia, anzi due (in argento e in bronzo), celebrano gli 850 anni del campanile del Duomo. Della nostra Torre amata in tutto il mondo, icona dell’Italia all’estero, simbolo di fede e cristianità ad ogni angolo del pianeta. La medaglia nella duplice versione è stata commissionata al Poligrafico e Zecca dello Stato e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato e realizzata da Uliana Pernazza, artista incisore dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e in tiratura limitata, nei prossimi giorni sarà posta in vendita presso i book shop della primaziale. Le due versioni (una in argento con tiratura di 60 esemplari e una in bronzo con tiratura di 80 pezzi), rappresentano sul "dritto" la raffigurazione della Torre pendente di Pisa, a sinistra, la veduta dell’abside della Cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta (o Duomo di Pisa), a destra, il logo dell’Opera della Primaziale Pisana (Opa), nel giro la scritta "Campanile della Cattedrale di Pisa 1173-2023, in esergo il nome dell’autrice, la medaglista Uliana Pernazza, sul rovescio invece è raffigurato il dipinto della Madonna col bambino detta Madonna Sotto gli Organi, conservato nel Duomo, nel giro la scritta "Protege Virgo Pisas". Un oggetto ambito da molti collezionisti e che è stato pensato proprio per celebrare una data che oltre a rappresentare la nostra storia rende omaggio al genio italiano: da Bonanno Pisano a Jamiolkowski, fino a oggi.