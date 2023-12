Due lupi a Sant’Andrea in Pescaiola: "Non disturbateli, nessun pericolo"

SAN GIULIANO TERME

Sui gruppi whatsapp dei runners e appassioanti di trekking e sui social network l’"attenti al lupo" è già scattato, dopo la diffusione del video pubblicato da un cittadino, registrato a Sant’Andrea in Pescaiola, nel Comune di San Giuliano Terme, dove due esemplari di lupo (impossibile stabilire, senza un esame del Dna, se non si tratti invece di ibridi di lupo, incrociati quindi con cani domestici), che attraversano la strada, in pieno giorno. Probabilmente in cerca di cibo, o forse disturbati dalle battute di caccia sul Monte Pisano, sempre più spesso scendono a valle e c’è già chi parla di attacchi e predazioni ai danni di pollai, gatti e animali domestici nei giardini.

"Vorrei tranquillizzare la popolazione – hai detto ai microfoni di Punto Radioo l’assessora sangiulianese Roberta Paolicchi – . Si tratta di due esemplari che probabilmente vivono all’interno del Parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli. Abbiamo già segnalato l’avvistamento alle autorità competenti. L’importante è che i cittadini non li disturbino poiché, magari, sono impauriti. devono essere lasciati in pace, fanno il loro tragitto per rientrare nel Parco e nei territori salvaguardati senza creare pericolo alla cittadinanza".