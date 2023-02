Due giovanissimi sorpresi a rubare

Un 14enne e un 13enne – entrambi pisani – sono stati sorpresi a rubare delle biciclette nel parcheggio della Coop in via Valgimigli. I clienti del supermercato avevano segnalato la presenza di due giovanissimi che si aggiravano con fare sospetto vicino alle biciclette parcheggiate. La Sala operativa della Questura ha inviato sul posto la volante di zona, e i poliziotti della pattuglia hanno ben presto individuato i due ragazzini sospetti prima che tentassero di forzare i dispositivi di chiusura delle bici. Il 14enne è stato trovato in possesso di una cesoia di circa 90 cm, che è stata sequestrata. Il 14enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica; il 13enne, minore non imputabile, è stato invece affidato alla sorella.