Due giorni da leccarsi i baffi. Cascina per due giorni diventerà la capitale del cioccolato grazie alla festa organizzata da Confesercenti Toscana con il patrocinio del Comune. Oggi e domani corso Matteotti, dalle 9 alle 19, ospiterà una serie di stand dedicati proprio al cioccolato; dalla degustazione alla lavorazione con i maestri cioccolatieri che proporranno le loro creazioni. Presenti anche stand di altri prodotti dolciari ed un mercatino dell’artigianato.

"La Festa del Cioccolato è un nostro format che stiamo portando con successo in diverse realtà delle nostre aree – spiega Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Toscana -. Cascina è la prima tappa 2024 nella provincia di Pisa e di questo siamo molto soddisfatti visto la proficua collaborazione che abbiamo sempre avuto con il territorio e con la sua amministrazione comunale". "Un evento che prevede stand di qualità – aggiunge Del Sarrto – in grado di fare da volano anche alle attività a posto fisso di corso Matteotti, convinti da sempre che ambulanti e negozi possono fare squadra". Nelle parole del sindaco di Cascina Michelangelo Betti il senso di questa due giorni: "Fa piacere ospitare la Festa del Cioccolato, un modo per vitalizzare il centro cittadino con varie iniziative. Di solito gennaio è un mese un po’ più calmo sul fronte degli eventi, ma con la Befana slittata di una settimana e questa festa il Corso continua ad essere attivo e vivace. Il tutto grazie alla vitalità del mondo dell’associazionismo, in questo caso di un’associazione di categoria importante come Confesercenti, e all’impegno dell’amministrazione comunale".

All’assessore al commercio Bice Del Giudice la conclusione prima che si aprano le degustazioni di tante prelibatezze. "Siamo contenti che l’appuntamento con la Festa del Cioccolato si ripeta anche quest’anno e siamo certi che l’abitualità di certi eventi possano contribuire a consolidare la tradizione di manifestazioni ospitate nel centro storico, favorendone la valorizzazione - conclude –. Ringraziamo Confesercenti Toscana per il contributo fattivo offerto per la miglior riuscita della festa. A questo punto non ci resta che aspettare sabato e domenica per gustare le delizie che saranno disponibili sul Corso Matteotti". Ora non resta che dfeliziare il palato.