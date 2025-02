Due fontanelli in Piazza Duomo. Obiettivo, ridurre la plastica

Due nuovi fontanelli "a tre bocche" che erogano 750 litri all’ora in Piazza del Duomo. Il primo sarà ubicato in via Cardinale Pietro Maffi proprio in prossimità della Piazza del Duomo, il secondo sarà costruito in via Duomo in prossimità della Porta Nuova. Il costo complessivo sarà di poco inferiore agli 87mila euro. Il motivo di tale scelta, è presto detto e cioè il risparmio (si spera significativo) di bottigliette di plastica comprate e poi gettate dai milioni di turisti che si affacciano alla Torre. Questi due fontanelli in progettazione arrivano a seguito della convenzione tra l’Amministrazione Comunale, Acque Spa. e l’Opera della Primaziale Pisana ed è riferita alla progettazione, alle procedure di gara d’appalto, di affidamento, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere di realizzazione dei due nuovi "Fontanelli d’Acqua ad Alta Qualità", da installare nelle immediate vicinanze della piazza Duomo. In particolare è intenzione installarne uno in via Cardinale Pietro Maffi di fronte al fabbricato in cui anni fa trovavano sede i bagni pubblici, il secondo sulla via Duomo in adiacenza della Porta Nuova dove si trovavano le cappelle mortuarie. La realizzazione dei fontanelli, per quanto concerne la parte impiantistica (idraulica, elettrica, ed elettromeccanica), sarà a carico di Acque Spa., mentre sarà a carico dell’Opera della Primaziale tutti i costi previsti nel quadro economico: la progettazione, con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, del manufatto che dovrà contenere gli impianti e la sua realizzazione e montaggio.

Sarà altresì a carico dell’amministrazione comunale l’eventuale sistemazione dell’area in cui il manufatto sarà installato ed i costi per gli allacciamenti ai servizi idrici (acquedotto e fognatura) e di allacciamento fornitura elettrica. Acque Spa procederà all’installazione della parte impiantistica solo dopo la conclusione dei lavori di installazione del manufatto da parte dell’Opera della Primaziale e di sistemazione dell’area da parte dell’Amministrazione comunale. Saranno inoltre posti a carico dell’amministrazione comunale gli oneri di reperimento e predisposizione del sito dove saranno realizzate le opere. Acque spa. procederà alla richiesta di attivazione della fornitura elettrica a seguito dell’approvazione del progetto.I fontanelli saranno monumentali dotati di decorazioni in corrispondenza delle colonne d’angolo con tondini decorativi e lamiera sagomata.

Carlo Venturini