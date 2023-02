Due denunce in poche ore

Di notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, hanno denunciato due uomini, per guida in stato di ebrezza e per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Nel centro storico, i militari, hanno sottoposto al test con etilometro, un uomo il cui tasso alcolemico è risultato essere pari a 1,01 gl.

Ritirata la patente di guida. I militari hanno controllato un uomo, gravato della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità.