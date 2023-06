Dsu Toscana premiato all'U Dine Awards, riconoscimento internazionale per la ristorazione universitaria

Il servizio ristorazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che fornisce il servizio mensa agli iscritti degli atenei della regione ha ricevuto un riconoscimento all’U Dine Awards a Nottingham, evento in cui vengono premiate le eccellenze del settore della ristorazione universitaria del Regno Unito. Per la prima volta quest’anno gli organizzatori dell’iniziativa hanno voluto celebrare le migliori esperienze di ristorazione universitaria internazionali individuando nel Dsu toscano uno dei migliori soggetti che operano nel settore per la regione di riferimento. E’ stata determinante per l’ottenimento del premio, spiega una nota dell’azienda regionale, "la qualità della proposta alimentare, i processi produttivi e di approvvigionamento a basso impatto ambientale adottati e l’attenzione posta al contenimento dello spreco e all’abbattimento di materie inquinanti che fanno del Dsu della Toscana un ente all’avanguardia". Alla cerimonia ha partecipato una delegazione composta dl presidente Marco Del Medico, dalla consigliera di amministrazione Alessandra Gemmiti e da alcuni funzionari. La visita in Inghilterra è stata anche un’occasione di confronto e scambio di informazioni per migliorare l’offerta alimentare a favore degli studenti universitari e conoscere il campus universitario di Nottingham che rappresenta un modello di sviluppo e gestione degli spazi universitari nell’ottica della sostenibilità ambientale. "Quello che abbiamo appena ottenuto - ha commentato Del Medico - è un importante riconoscimento internazionale per il nostro servizio di ristorazione, che mette quotidianamente in campo sistemi di approvvigionamento e processi produttivi complessi capaci di coinvolgere molti attori, a partire dal proprio personale altamente specializzato e che seguono procedure finalizzate al rispetto della salute degli studenti, della sostenibilità ambientale e dei vincoli economici".