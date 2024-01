Drone sorvola la Torre. Turista finisce nei guai

Nel pomeriggio di martedì, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in piazza Duomo, nei pressi della torre pendente, a seguito della segnalazione di un drone in sorvolo nella “No Flight Zone” appartenente ad un turista, poi identificato per un cittadino sudamericano. L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti identificativi e dopo i dovuti accertamenti gli veniva contestata la violazione amministrativa per violazione degli artt. 1213 e 1174 del Codice della Navigazione.

In serata, nel corso di controllo in centro, una pattuglia della polizia di Stato in via Cavalca ha sottoposto a controllo un cittadino algerino 34enne, irregolare sul territorio nazionale, il quale risultava essere inottemperante all’ordine emesso dal questore di Pisa l’8 agosto di lasciare il territorio nazionale. Appena a suo dire rientrato, è stato di nuovo rintracciato e stavolta denunciato alla Procura della Repubblica e poi messo a disposizione dell’ Ufficio Immigrazione per le procedure di definitiva espulsione dal territorio nazionale. In mattinata una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a Marian di Pisa a seguito della segnalazione di un cane pitbull insanguinato. Sul posto gli operatori notavano che l’animale, nel giardino di una privata abitazione, era cosparso di sangue. Sul posto giungeva anche personale della Polizia Scientifica che appurava che le tracce di sangue appartenevano all’animale e non ad un essere umano. Il veterinario dell’ASL chiamato sul posto confermava che il cane era ferito alla zampa e dietro l’orecchio. Rintracciato il proprietario dell’animale, riferiva di aver portato il cane nell’abitazione il giorno precedente e di averlo lasciato solo per recarsi al lavoro. Ferito in modo accidentale.